Tessere ai diciottenni. Gli elettori del domani

Un centinaio di neo diciottenni hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale prendendo parte nei giorni scorsi a due incontri che si sono svolti sulla terrazza della piazza coperta di San Concordio, che sono serviti a consegnare loro la tessera elettorale e a informarli della possibilità di svolgere il servizio di scrutatore di seggio.

“Abbiamo voluto rendere più formale questo passaggio – spiega l’assessore ai servizi demografici Moreno Bruni, che insieme agli uffici ha realizzato il progetto – , che riguarda i giovani che hanno raggiunto la maggiore età e che prima avveniva come iter d’ufficio. Come già fatto con l’attribuzione della cittadinanza, anche in questo caso abbiamo voluto sottolineare l’importanza di divenire cittadini elettori a tutti gli effetti. Il diritto universale al voto, conquistato con grande impegno, sacrificio e passione da chi ci ha preceduto, rappresenta uno dei pilastri della nostra democrazia. Per questo insieme alla tessera elettorale abbiamo consegnato anche una copia della Costituzione, la carta fondamentale dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini italiani”.

Un momento che ha “parlato“ molto di passato – dei principi cardine della Costituzione– ma soprattutto di futuro con i giovani che saranno chiamati a scegliere chi ci governerà a tutti i livelli, nella speranza che l’enorme fetta di astensionismo possa andare a ridursi.