Gara di e-bike. Ecco le modifiche alla viabilità

C’è un altro "giro d’Italia" che oggi parte da Capannori e arriva a Pisa, quasi sulle stesse strade di quello della "maglia rosa", ma disputato con le bici elettriche. Parte da piazzale Aldo Moro a Capannori la settima tappa del ‘Giro - E 2025’ organizzato da RCS Sport: una e-bike experience a livello mondiale inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana. La 7^ tappa, in collaborazione del Comune e coi gruppi ciclistici locali, Gragnano Sporting Club, S.C. Michela Fanini, G.S. Capannori e Gruppo Sportivo Cicli Carube, prende il via davanti al Municipio, un’ora prima della partenza della gara a cronometro del Giro d’Italia e dopo un percorso pianeggiante di 30 chilometri arriverà a Pisa. In gara 17 team, composti da 6 partecipanti, 5 ospiti e un capitano, che a bordo di biciclette da corsa a pedalata assistita raggiungeranno piazza del Duomo a Pisa, tra questi Anci Giovani, e alcuni Daily Team (locali) tra cui quello del Gragnano Sporting Club.

Per permettere lo svolgimento della gara, però non verranno chiuse le strade: a partire dalle ore 9, in piazza Aldo Moro aprirà il "Green Fun Village" dove saranno presenti gli stand del Giro E, dedicati anche alla mobilità sostenibile, alla presenza degli studenti di alcune classi dell’Istituto Comprensivo ‘C. Piaggia’ di Capannori e dell’Istituto ‘Don Aldo Mei’ di San Leonardo in Treponzio.

Non ci saranno strade chiuse, ma solo modifiche alla viabilità nell’area di piazza Moro: su ambo i lati della piazza, dall’intersezione con via Martiri Lunatesi all’intersezione con via Don Aldo Mei dalle ore 8 alle ore 12 di oggi ci sarà divieto di transito e di sosta, così come nelle aree adiacenti il lato nord e il lato sud della piazza. Senso unico di marcia in direzione sud sulla via Don Aldo Mei, dall’intersezione con piazza Aldo Moro all’intersezione con via dei Colombini, orario 8/12 di oggi e divieto di transito e di sosta sulla via della Piscina dalle 6 alle 24 di oggi. Infine è stato istituito divieto di sosta ambo i lati su: via Don Aldo Mei, via dei Colombini, via C. Pacini, via del Popolo, Via Carlo Piaggia, escluse le aree di sosta esterne alla carreggiata, dalle ore 6 alle ore 14 di oggi.

B.D.C.