Cdp assegna a Sofidel il rating "A-", sopra la media europea

Il Gruppo Sofidel, con sede a Porcari, vede attestato anche per l’anno 2024 l’impegno per il cambiamento climatico e per il coinvolgimento dei fornitori sulle tematiche ambientali. Il risultato si evince dal “Rating CDP 2024”, una delle principali organizzazioni indipendenti di misurazione e rendicontazione delle performance ambientali a livello globale.

Sofidel, azienda leader mondiale e nota nella produzione di carta per uso igienico e domestico, ha infatti ottenuto il punteggio “A-”, andando a posizionarsi ben sopra la media europea e in linea con quella del settore posto in A-.

Un risultato importante, assegnato da Cdp, che nel solo anno 2024 ha assegnato valutazioni a oltre 22.700 aziende. Il Gruppo Sofidel, inoltre, è stato inserito nella “CDP Supplier Engagement Assessment (SEA) A-list” che riconosce l’impegno delle aziende nell’affrontare il cambiamento climatico all’interno delle loro rispettive catene di fornitura.

"Questi dati – dichiara Riccardo Balducci, Group sustainability director di Sofidel – riconoscono il nostro forte impegno per favorire la transizione ecologica, un obiettivo sempre più sfidante, per raggiungere il quale la collaborazione con l’intera catena di fornitura è essenziale".

Sofidel è nota per il marchio Regina, ed è il secondo produttore in Europa e settimo nel mondo per capacità produttiva nel settore del tissue. Nata nel 1966 e pilastro del distretto cartario della Lucchesia, oggi coordina l’attività di 21 società in Europa e negli Stati Uniti che producono ogni anno più di 1,8 milioni di tonnellate di carta, dando lavoro a oltre 9.000 persone nel mondo. Il fatturato consolidato, per l’anno 2024, è stato di 3,225 miliardi di euro, con un incremento rispetto all’anno precedente.