Compasso d’Oro. Martinelli premio a Osaka

Un nuovo riconoscimento per la città. L’azienda lucchese Martinelli Luce ha ricevuto il prestigioso Compasso d’Oro ADI International Award, il premio indetto da ADI a partire dal 2014 quale edizione internazionale dello storico riconoscimento del design italiano.

Indetto in collaborazione con il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, il premio ha sposato il tema generale della manifestazione, ovvero "Designing Future Society for Our Lives".

È in questa cornice del bellissimo Padiglione Italia di Expo che la lampada a sospensione Avro, disegnata da Studio Natural per Martinelli Luce, è stata premiata all’interno della categoria "Design for Lighting".

La giuria internazionale, presieduta da Maite García Sanchis e composta da Luciano Galimberti, Yongqi Lou, Mario Vattani (nominato da poco ambasciatore italiano a Tokyo) e Matteo Vercelloni, ha motivato la scelta del "Compasso d’Oro per aver progettato una lampada che risponde alle esigenze degli spazi ibridi, offrendo una soluzione versatile e facilmente applicabile in ambienti interni esistenti, senza necessità di adeguamenti impiantistici".

"Siamo felici di ricevere il Compasso d’Oro per Avro – dichiarano Emiliana Martinelli, presidente, e Marco Ghilarducci, amministratore di Martinelli Luce– una lampada che unisce in modo unico funzionalità e design. Con la sua innovativa presa integrata e la sua luce diffusa, Avro interpreta perfettamente la filosofia Martinelli Luce: creare soluzioni che semplificano la vita quotidiana con semplicità e creatività".

Con il conferimento di questo premio, la sospensione Avro diventa parte della collezione storica del Compasso d’Oro, conservata all’Adi Design Museum di Milano: davvero il segnale di quanto il connubio creatività e tecnologia siano presenti in questa produzione della storica azienda lucchese.

"La felicità di aver ricevuto il Compasso d’Oro International con Avro – aggiungono Alessandro Paoletti e Marco De Santi, fondatori di Studio Natural – va oltre il premio stesso: a dimostrazione che un’idea, nata da un’osservazione più profonda, può illuminare non solo gli spazi ma anche migliorare la quotidianità delle persone".