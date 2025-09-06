Corpo a corpo con sfumature

6 set 2025
FABRIZIO VINCENTI
Cronaca
Compasso d’Oro. Martinelli premio a Osaka

L’azienda lucchese riceve il prestigioso riconoscimento di Adi International per la lampada a sospensione Avro, disegnata da Studio Natural.

Avro di Martinelli Luce si aggiudica il compasso d’oro Adi International Award

Un nuovo riconoscimento per la città. L’azienda lucchese Martinelli Luce ha ricevuto il prestigioso Compasso d’Oro ADI International Award, il premio indetto da ADI a partire dal 2014 quale edizione internazionale dello storico riconoscimento del design italiano.

Indetto in collaborazione con il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, il premio ha sposato il tema generale della manifestazione, ovvero "Designing Future Society for Our Lives".

È in questa cornice del bellissimo Padiglione Italia di Expo che la lampada a sospensione Avro, disegnata da Studio Natural per Martinelli Luce, è stata premiata all’interno della categoria "Design for Lighting".

La giuria internazionale, presieduta da Maite García Sanchis e composta da Luciano Galimberti, Yongqi Lou, Mario Vattani (nominato da poco ambasciatore italiano a Tokyo) e Matteo Vercelloni, ha motivato la scelta del "Compasso d’Oro per aver progettato una lampada che risponde alle esigenze degli spazi ibridi, offrendo una soluzione versatile e facilmente applicabile in ambienti interni esistenti, senza necessità di adeguamenti impiantistici".

"Siamo felici di ricevere il Compasso d’Oro per Avro – dichiarano Emiliana Martinelli, presidente, e Marco Ghilarducci, amministratore di Martinelli Luce– una lampada che unisce in modo unico funzionalità e design. Con la sua innovativa presa integrata e la sua luce diffusa, Avro interpreta perfettamente la filosofia Martinelli Luce: creare soluzioni che semplificano la vita quotidiana con semplicità e creatività".

Con il conferimento di questo premio, la sospensione Avro diventa parte della collezione storica del Compasso d’Oro, conservata all’Adi Design Museum di Milano: davvero il segnale di quanto il connubio creatività e tecnologia siano presenti in questa produzione della storica azienda lucchese.

"La felicità di aver ricevuto il Compasso d’Oro International con Avro – aggiungono Alessandro Paoletti e Marco De Santi, fondatori di Studio Natural – va oltre il premio stesso: a dimostrazione che un’idea, nata da un’osservazione più profonda, può illuminare non solo gli spazi ma anche migliorare la quotidianità delle persone".

© Riproduzione riservata