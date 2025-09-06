Il Passaglia è più “British“. Diplomi per 90 studenti

Si terrà martedì alle 10 all Liceo Artistico Musicale “Passaglia”, si svolgerà la cerimonia di consegna delle Certificazioni Linguistiche di Lingua Inglese Cambridge. Circa 90 persone riceveranno i diplomi di certificazione linguistica Cambridge a partire dal livello A2 fino al livello C2 del Common European Framework conseguiti a conclusione dei corsi extracurriculari di lingua inglese (Pnrr D.M. 65/2023) svolti durante l’a. s.2024/25 e gli esami finali.

Entusiasmo da parte della Dirigente Scolastica Gerardina Attanasio: “È un momento di grande soddisfazione e orgoglio per il nostro Liceo, per i docenti e per gli studenti della scuola che hanno dimostrato impegno, dedizione e una straordinaria preparazione linguistica.” La cerimonia, organizzata dalla dirigente Attanasio e dalle docenti referenti del progetto, Tatiana Grossi e Anna Maria Lippi, vedrà la partecipazione di docenti, studenti, genitori e rappresentanti della British School, con cui il Liceo Artistico Musicale “Passaglia” vanta una collaborazione solida e proficua da anni. Il Liceo “Passaglia”, sede accreditata da circa 20 anni per il rilascio delle certificazioni, grazie a questo partenariato, offre a docenti e a studenti, interni ed esterni, la possibilità di accedere a percorsi di apprendimento della lingua inglese di altissimo livello, ottenendo certificazioni riconosciute a livello internazionale.

“Un plauso speciale – dichiarano le referenti - va ai partecipanti ai corsi che, con costanza e determinazione, hanno raggiunto questo importante traguardo, certificando le loro competenze linguistiche con risultati eccellenti. Il loro successo è il frutto di un percorso di studio rigoroso e di una forte motivazione, valori che il Liceo promuove con convinzione.”

Un sentito ringraziamento da parte del “Passaglia” va anche alla British School, che con professionalità e passione continua a supportare la scuola nella crescita linguistica e personale degli studenti. “La sinergia tra il Liceo Artistico Musicale “Passaglia” e la British School – afferma la Dirigente Attanasio - rappresenta un modello virtuoso di collaborazione educativa, capace di offrire agli studenti e ai docenti strumenti concreti per affrontare il futuro con competenze solide e riconosciute a livello globale”. Un progetto che coinvolge da sempre molti studenti e che guarda con concretezza al futuro.

L.S.