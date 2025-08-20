“Passaglia“, tournée in Finlandia. L’orchestra jazz invitata da una scuola

Il Liceo Artistico Musicale “Passaglia” di Lucca in missione oltre confine: arte, musica e formazione per un nuovo anno europeo. Da lunedì scorso e fino a venerdì 22 agosto, l’Orchestra Jazz del Passaglia è infatti in Finlandia, ospite della scuola Vaskivuoren Lukio, per una tournée di concerti e attività musicali.

Il Liceo Artistico Musicale “Passaglia” di Lucca si conferma protagonista sulla scena europea, grazie a un anno scolastico segnato da intensi scambi Erasmus+ e nuovi progetti internazionali in partenza. Questa settimana, l’Orchestra Jazz del liceo Passaglia sarà impegnata in Finlandia, ospite della scuola Vaskivuoren Lukio, per una serie di concerti e di attività musicali nell’ambito di un interessante scambio culturale.

Dal 2021 il “Passaglia” di Lucca è infatti accreditato “Erasmus+“, un riconoscimento importante che ne fa una delle poche scuole della provincia abilitate a sviluppare progetti europei in modo continuativo e strutturato. Una risorsa che ha permesso all’istituto di consolidare una rete di relazioni internazionali e ampliare costantemente l’offerta formativa. Francia, Germania, Spagna, Polonia e Lettonia sono solo alcune delle destinazioni che hanno ospitato studenti e docenti in mobilità formativa, con periodi compresi tra due settimane e un mese. Accanto agli studenti, anche il personale ha partecipato ad attività di insegnamento e job shadowing, per condividere metodologie didattiche e sviluppare nuove competenze.

Con l’arrivo dei fondi PNRR, i prossimi mesi si prospettano particolarmente dinamici. A inizio settembre è prevista una masterclass di pianoforte presso il Conservatorio di Faro, con la partecipazione di partner da vari paesi. Sempre in autunno, prenderanno il via due nuovi scambi: uno con un liceo artistico di Collado Villalba, vicino Madrid, e uno con un istituto di Salisburgo che coinvolgerà studenti di musica, arti visive e danza. In parallelo, proseguiranno i corsi di formazione per il personale docente e ATA in diverse nazioni europee, a conferma dell’impegno del Passaglia verso una scuola sempre più aperta, multidisciplinare e internazionale.