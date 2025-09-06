Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Lucca
Cronaca"Ma che boom di turisti, è solo l’effetto cin" ’Vivere il Centro storico’ gela gli entusiasmi
6 set 2025
REDAZIONE LUCCA
LUCCA Lucca sta davvero vivendo un ‘boom’ turistico? La domanda (retorica) arriva dal comitato Vivere il centro storico, che non ha troppi dubbi sulla risposta: no. O per lo meno, non proprio. Per il gruppo, infatti, a ‘gonfiare’ i dati presentati dall’assessore Remo Santini, sarebbero infatti le nuove norme introdotte dal governo, e cioè l’obbligo del Codice identificativo nazionale (Cin) – a partire dall’1 gennaio - per tutte le strutture ricettive. "Nel 2024 l’incremento delle presenze turistiche si è mantenuto in linea con l’andamento regionale. Questo significa che gli oltre due milioni di euro spesi all’anno per eventi e manifestazioni non hanno prodotto un vantaggio sulle altre città toscane, che hanno speso molto meno - ricordano -. Per quanto riguarda il 2025, invece, i dati ufficiali saranno disponibili solo a novembre ma le stime parziali evidenziano già un netto aumento delle presenze. Questo, però, a parer nostro, sarebbe da attribuire alla nuova normativa che ha fatto emergere circa 700 attività prima non registrate, che oggi contribuiscono a gonfiare le statistiche". Da qui, dunque, per il comitato subentra il problema dei presunti irregolari. "Se si tratta di strutture che già svolgevano attività turistica prima della norma - proseguono - non si può parlare di crescita reale, bensì di un’evasione pregressa rimasta fino a ora ignorata". Per questo, secondo il comitato, le risorse dell’amministrazione dovrebbero essere investite per la legalità e la trasparenza del settore. "Un primo segnale si è visto con l’emissione di circa 800 verbali per irregolarità nella comunicazione dei dati di presenza e nella registrazione delle strutture – concludono -. Ma è necessario riconsiderare l’attuale strategia turistica: meno risorse per gli eventi, più investimenti per vigilanza, formazione e supporto agli operatori regolari". Jessica Quilici

