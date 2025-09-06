Logli neo eletto alla guida degli ambulanti

Cambio della guardia al vertice di Confesercenti secondo un percorso che porterà poi nel 2026 alla nomina del nuovo presidente regionale e di quello nazionale. Dopo i sindacati dei pubblici esercizi e dei balneari è stata la volta dell’Anva, la federazione degli ambulanti. “Abbiamo deciso anche per l’Anva Lucca – così Confesercenti – di costituire un direttivo provinciale con un presidente unico per le aree di Lucca e Viareggio, ma con singoli rappresentanti per ogni comune e quindi per ogni mercato. Se infatti le problematiche della categoria sono ovviamente uniche e quindi richiedono una posizione univoca per tutta la provincia, è necessario invece che ogni comune e quindi ogni mercato abbia propri rappresentanti in grado di tutelare la categoria nelle specifiche questioni”.

Il nuovo presidente provinciale di Anva è Massimiliano Logli; lucchese è titolare di una storica concessione ambulante in piazza San Michele. Il direttivo è poi completato dai rappresentanti per le aree comunali: Gianluca Vellutini seguirà il mercato di Lucca e quelli della Piana lucchese, Sabrina Frediani per Forte dei Marmi, Cristina Lorenzini per Pietrasanta, Valeriana Amazzini per Viareggio e Lara Martinelli per Camaiore, mentre Sergio Benassi si occuperà delle fiere. “Anva è sempre stata protagonista ai tavoli di concertazione – spiega Logli -. A Lucca abbiamo contribuito alla riqualificazione sia del mercato bisettimanale che della fiera del Settembre Lucchese, pur nelle difficoltà specie per gli operatori del Don Baroni. C’è ancora tanto da lavorare soprattutto per una riqualificazione di un settore che sta pagando più di altri una crisi profonda e che troppo spesso viene considerato di serie B“.