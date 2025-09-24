Settembre a stelle e strisce. Boom di americani in città: più 15% rispetto al 2024

Lucca, 25 settembre 2025 – Un Settembre Lucchese decisamente a stelle e strisce. Gli americani “quotano“ senza se e senza ma la nostra città, nel mese dove la tradizione è protagonista e in cui il meteo è decisamente meno ostico. Da Oltreoceano si impenna l’indice di gradimento di Lucca e soprattutto crescono le presenze dei turisti che forse più di altri da sempre ci amano e che più sono disposti a investire in una bella vacanza tutta lucchese. Non più tappa “secondaria“ in scia ad altre bellissime, ma meta dove andare e rimanere anche una settimana o più.

“L’affluenza dagli Stati Uniti è un fatto che gli operatori stanno toccando con mano in questi giorni – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini –. Molti mi hanno dato riscontro diretto dell’aumento deciso di presenze, è una cosa che non può che farci immenso piacere, dimostrando che le iniziative messe in campo hanno un felice ritorno“.

Lo conferma anche l’agenzia “Lucca apartment and villas“, specializzata in affitti per vacanze con location da sogno, tra appartamenti, ville e agriturismi disseminati nel nostro territorio. “A settembre abbiamo avuto un aumento degli americani intorno a un 15-16% in più rispetto al settembre dello scorso anno – dicono i titolari dell’agenzia – Dopo alcuni momenti di incertezza legati anche alla situazione geopolitica c’è stato un vero e proprio boom“.

Un dato che l’assessore Santini incassa con soddisfazione. “Non sempre si può crescere, ci possono essere dei momenti della stagione meno fortunati per una serie di motivi, l’importante – osserva Santini – è che alla fine i conti tornino, e così è alla prova dei fatti. La stagione ha visto qualche giorno di flessione, è vero, ma adesso è in deciso e sostanziale recupero“.

“A ottobre – annuncia l’assessore al turismo – avremo gli Stati generali del Turismo. Occasione importante in cui potremo analizzare tutti i dati e mettere a sistema strategie e obiettivi in vista del prossimo anno e oltre. L’andamento generale, a conti fatti, è decisamente positivo. E non parlo solo per le attività ricettive. Chi prende “casa“ per un periodo a Lucca poi compra nei negozi oltre a frequentare i ristoranti. E’ un volano che non fa che bene alla città, puntando sempre a un turismo di qualità. La qualità è ciò che vince la prova del tempo e della fedeltà. Chi lavora bene, in qualunque ambito, poi ottiene il giusto riconoscimento. Al contrario gli altri magari fanno più fatica a beneficiare di ’ritorni’ dovuti al passaparola. Ma in generale Settembre ha ampiamente premiato la nostra città“.

Laura Sartini