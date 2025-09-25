Nasce “Nuvolandia“. E’ il doposcuola con lab ricreativi

Nuvolandia non è un semplice doposcuola per rafforzare le proprie carenze scolastiche. Ma un luogo dove divertirsi insieme nei laboratori ludici e dove “capirsi“ prima che alcuni disagi diventino vera sofferenza, diventando atti di bullismo o comunque di violenza. “Il nostro focus è prevenire“, ha sintetizzato efficacemente Patrizia Giannoni, presidente dell’Associazione Consulenza per la Famiglia Lucca, che ieri a Palazzo Sani ha presentato il progetto insieme alla psicologa Eleonora Veroni, responsabile del nuovo servizio del dopo scuola per conto dell’Associazione e a Sara Giovannini, direttore di Confcommercio Lucca Massa Carrara. Dal 1978 l’associazione muove ogni azione in supporto alle coppie, alle famiglie e alla genitorialità. Oggi la sfida è guardare oltre. “Il nostro doposcuola oltre aiutare i bambini nelle materie di studio, cerca di educare e rafforzare nell’affrontare un mondo complesso“. Si tratterà di tre pomeriggi a settimana a partire da ottobre (ma potranno anche essere scelti pacchetti da due o per un solo pomeriggio) con due gruppi di cinque bambini ognuno, in modo da avviare un percorso cucito su misura.

L’età a cui rivolge “Nuvolandia“ è da 6 a 10 anni, l’arco della scuola primaria. Un supporto strutturato per aiuto compiti, metodo di studio personalizzato anche per dsa e bes con tutor qualificati oltre ai laboratori ricreativi con lavori manuali. Taglio del nastro, con invito aperto a tutti gli interessati e non, per sabato alle 16.30 nella sede in via Ferdinando Simonetti 62 a San Vito (info al numero 3240559989). “E’ sempre più difficile per le donne imprenditrici conciliare i ritmi di vita con quelli del lavoro, quindi benvengano le iniziative come quelle dell’Associazione Consulenza per la Famiglia“, ha sottolineato il direttore di Confcommercio, Sara Giovannini. Per i soci di Confcommercio il doposcuola “Nuvolandia“ sarà a prezzo ridotto.

Laura Sartini