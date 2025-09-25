La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Lucca
CronacaNasce “Nuvolandia“. E’ il doposcuola con lab ricreativi
25 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
Nasce “Nuvolandia“. E’ il doposcuola con lab ricreativi

Lo organizza l’Associazione consulenza per la famiglia

Eleonora Veroni e Patrizia Giannoni insieme al direttore di Confcommercio Sara Giovannini

Per approfondire:

Nuvolandia non è un semplice doposcuola per rafforzare le proprie carenze scolastiche. Ma un luogo dove divertirsi insieme nei laboratori ludici e dove “capirsi“ prima che alcuni disagi diventino vera sofferenza, diventando atti di bullismo o comunque di violenza. “Il nostro focus è prevenire“, ha sintetizzato efficacemente Patrizia Giannoni, presidente dell’Associazione Consulenza per la Famiglia Lucca, che ieri a Palazzo Sani ha presentato il progetto insieme alla psicologa Eleonora Veroni, responsabile del nuovo servizio del dopo scuola per conto dell’Associazione e a Sara Giovannini, direttore di Confcommercio Lucca Massa Carrara. Dal 1978 l’associazione muove ogni azione in supporto alle coppie, alle famiglie e alla genitorialità. Oggi la sfida è guardare oltre. “Il nostro doposcuola oltre aiutare i bambini nelle materie di studio, cerca di educare e rafforzare nell’affrontare un mondo complesso“. Si tratterà di tre pomeriggi a settimana a partire da ottobre (ma potranno anche essere scelti pacchetti da due o per un solo pomeriggio) con due gruppi di cinque bambini ognuno, in modo da avviare un percorso cucito su misura.

L’età a cui rivolge “Nuvolandia“ è da 6 a 10 anni, l’arco della scuola primaria. Un supporto strutturato per aiuto compiti, metodo di studio personalizzato anche per dsa e bes con tutor qualificati oltre ai laboratori ricreativi con lavori manuali. Taglio del nastro, con invito aperto a tutti gli interessati e non, per sabato alle 16.30 nella sede in via Ferdinando Simonetti 62 a San Vito (info al numero 3240559989). “E’ sempre più difficile per le donne imprenditrici conciliare i ritmi di vita con quelli del lavoro, quindi benvengano le iniziative come quelle dell’Associazione Consulenza per la Famiglia“, ha sottolineato il direttore di Confcommercio, Sara Giovannini. Per i soci di Confcommercio il doposcuola “Nuvolandia“ sarà a prezzo ridotto.

Laura Sartini

