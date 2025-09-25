No agli assi viari. Il Forum incontra i candidati regionali

Il “Forum per la tutela ambientale e la salute dei cittadini”, ha indetto un’assemblea pubblica giovedì 2 ottobre alle 20.30 alla parrocchia di San Cassiano a Vico. L’iniziativa verte sul tema “Come bloccare il progetto degli Assi viari e salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini” e all’incontro sono stati invitati i candidati di Lucca e Piana al consiglio regionale.

Si legge in una nota del Forum: "Abbiamo più volte argomentato il perché vada bloccato lo sciagurato progetto degli Assi Viari – scrivono i rappresentanti – e anche nella Conferenza dei Servizi svolta nel mese di dicembre 2024, sono emerse gravi criticità e inadempienze che hanno fatto dire a molti dei soggetti interessati che il loro parere favorevole è condizionato alle modifiche richieste; ai candidati al consiglio regionale, quindi, chiederemo di esprimersi in merito all’impegno contro la realizzazione dell’opera e che chiederemo loro di mettere per scritto".

Il Forum, inoltre, ribadisce che "non si debba procedere all’avvio dei lavori attraverso l’accordo tra Regione Toscana e Anas e nel contempo ci stiamo adoperando attraverso una petizione presentata alla Unione europea dove evidenziamo il grave contrasto con le Direttive Europee vigenti".

All’attenzione del Forum anche un ricorso al Tar mentre continuano le iniziative di socializzazione delle proposte alternative agli assi viari quali la metropolitana di superficie nei quattro lati periferici della città e di area vasta, e il potenziamento delle tre reti ferroviarie già in essere.

Dal Forum, infine, fanno sapere che sono allo studio risposte di lotta adeguate "nel caso dovessero andare avanti con i lavori, in dispregio delle cinquemila firme raccolte, presentate e discusse nel 2024 con Regione Toscana, Provincia e i comuni di Lucca e Capannori".

