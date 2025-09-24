Regionali, “Apuane Libere“ mette a confronto i candidati presidenti

LUCCA

E’, almeno per il momento, l’unico confronto tra i candidati alla presidenza della Regione che si terra a Lucca: sabato 27 settembre dalle 17 alle 19 presso la Sala Tobino a Palazzo Ducale, ecco la tribuna elettorale organizzata dall’associazione “Apuane Libere“ con l’adesione del Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus e delle diciannove realtà che compongono il Coordinamento Ambientalista Apuo-Versiliese. Un incontro pubblico che promette scintille, con i tre candidati presidente alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi - Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi – che si alterneranno nel rispondere alle domande preparate dalle più autorevoli associazioni ambientaliste attive nella lotta a difesa delle Alpi Apuane.

A fare gli onori di casa sarà il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci che premierà anche il giovane atleta toscano Francesco Tomè: fresco di ritorno dalla sua raversata di tutto l’arco alpino italiano in 61 giorni. A seguire, in veste di presidente onorario di Apuane Libere e padre fondatore di tutto il movimento ambientalista apuano, il professor Elia Pegollo racconterà a coloro che dovranno governare la Toscana per i prossimi cinque anni, quello che sta accadendo sulla catena montuosa delle Alpi Apuane e perché la presenza di 180 siti estrattivi attivi ha finito per classificare quanto accade come uno dei 43 disastri ambientali a livello planetario.

Tra i temi che verranno toccati nell’incontro, le economie di Massa-Carrara e Lucca, la crisi demografica dei paesi del marmo, il futuro sviluppo del Parco Regionale, la tutela ambientale ed il rispetto delle leggi in materia di ecosistemi; anche alla luce del nuovo contesto normativo europeo e delle recenti modifiche costituzionali. "Ancora una volta – spiega Gianluca Briccolani presidente di Apuane Libere – siamo a tendere la mano alla politica dei partiti (anche se quasi mai viene ricambiata) perché dal loro futuro governare il territorio che ci sta più a cuore, dipenderà quel cambiamento che ci aspettiamo rispetto alle miopi politiche ambientali portate avanti dalle passate giunte regional"i. L’incontro di Palazzo Ducale sarà moderato dal vice-caporedattore del Tgr Toscana Francesco Cutro.