Bergamini e il turismo: "Basta occasioni perse"

"Turismo, basta occasioni perse, la regione valorizzi tutti i territori": lo chiede l’onorevole Deborah Bergamini, candidata alle prossime elezioni regionali in Forza Italia di cui è capolista nella nostra provincia. Secondo il vicesegretario nazionale degli azzurri, a fronte di un chiaro impegno del governo centrale sul tema del turismo, l’ente regionale amministrato da sempre dal Pd sta continuando a non dare risposte, a non aggiornare la legge regionale e a limitarsi a valorizzare solo alcuni territori.

"Il via libera ai 15 milioni di euro del Fondo Unico Nazionale per il Turismo – spiega Bergamini – dimostra che il governo sta investendo in modo concreto su tutto il territorio italiano. Ma questi fondi rischiano di restare inutilizzati o di non produrre risultati se la Regione Toscana non aggiornerà la legge sul turismo. Ecco perché serve agire subito: senza una cornice moderna ed efficace, anche le risorse più importanti finiscono per perdersi nella palude burocratica di cui la sinistra è responsabile". Lucca e la sua provincia, secondo l’esponente di Forza Italia, è da sempre non adeguatamente valorizzata ed è ora di cambiare passo.

"Le Mura di Lucca, la Garfagnana, la Mediavalle e l’intera provincia dalle Apuane alla costa – aggiunge Bergamini – meritano di essere protagoniste. Non possiamo permettere che i fondi nazionali restino inutilizzati o che i progetti turistici vengano soffocati da burocrazia e lentezza. È evidente che la sinistra continua a ignorare il potenziale straordinario del nostro territorio, pensando solo a interessi politici e clientele, invece di dare slancio all’economia e all’occupazione". Per Bergamini, la ricetta sta dunque nel valorizzare tutti i territori allo stesso modo, proprio quello che sinora non è stato fatto dal Pd.

"Serve il coraggio di puntare su nuove destinazioni e su forme di turismo diverso – conclude – per distribuire meglio i flussi e creare sviluppo ovunque. I fondi devono essere utilizzati con autonomia dagli ambiti turistici, non lasciati in mano alla Regione per finanziare sempre i soliti e alimentare il poltronificio creato dalla sinistra. Forza Italia è pronta a portare questa svolta: è il momento di dare ai cittadini e agli operatori turistici toscani gli strumenti per crescere e competere davvero, invece di restare fermi mentre altre regioni avanzano".

F.V.