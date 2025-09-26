"Un’esperienza davvero stimolante"

L’esperienza di lavoro a Lucca Comics & Games varia molto da persona a persona, come emerge dalle testimonianze raccolte tra i giovani che hanno partecipato all’organizzazione della manifestazione.

"Ho lavorato a Lucca Comics & Games per due anni, nell’anno 2022 e 2023, un’esperienza lavorativa davvero stimolante, per il rapporto umano e per le persone che ho conosciuto" racconta Anna Lucherini.

"Ho deciso di candidarmi per guadagnare qualcosa durante gli studi, ma anche per entrare nei padiglioni. In realtà, il tempo per visitare la fiera è pochissimo. La selezione passa attraverso agenzie come Etjca o Indeed. Dopo la candidatura si viene contattati e, almeno il primo anno, bisogna seguire un corso online sulla sicurezza, con un test finale per la verifica".

"L’esperienza può cambiare molto da un anno all’altro. Nel 2022 ho svolto diverse mansioni passando da un giorno in cui regolavo il traffico, un altro in cui gestivo le code o distribuivo braccialetti. Sono stati giorni intensi fisicamente. Diverso invece il 2023: Sono stata inserita in un gruppo stabile, con una coordinatrice. Sapevo in anticipo che avrei distribuito braccialetti agli ingressi, anche se significava presentarsi molto presto al mattino".

"Per quanto siano giorni impegnativi per la mole di ore di lavoro, Lucca Comics & Games può rappresenta un’esperienza formativa per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro, stringere nuove relazioni e svolgere un’attività di pochi giorni durante gli anni di studio".

Alice Pietri