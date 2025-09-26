Ticket Comics ai lucchesi. Primo assalto agli sconti tanti i parcheggi sold out

In silenzio ma senza titubanze avanza la grande macchina che un po’ alla volta farà spazio al grande universo dei Comics edizione 2025, dal 29 ottobre al 2 novembre prossimi. Puntualmente, come annunciato, sono iniziate in questi giorni le operazioni di montaggio degli stand in alcune aree meno invasive del centro, da piazza Cittadella alle Mura. Il conto alla rovescia è iniziato e lo sconfinato popolo Comics si sta organizzando perchè nessuno vuole mancare. La novità di quest’anno sono gli sconti per i lucchesi residenti nel Comune, sia per l’acquisto dei biglietti di ingresso alla manifestazione sia per l’utilizzo di alcune aree di sosta.

Ieri è stato il banco di prova, ovvero il primo giorno delle iniziative a favore dei residenti nel comune di Lucca e, nonostante il giorno lavorativo, le richieste non sono mancate. “Nel primo giorno, ieri, fino alle 16 sono stati ritirati al Centro Accoglienza Turistica di Piazzale Verdi già 58 voucher che danno diritto all’acquisto del biglietto di ingresso a Lucca Comics & Games a prezzo scontato – fa sapere Roberto Di Grazia, presidente di Lucca Plus che gestisce il centro di accoglienza turistica e le aree di parcheggio oltre alle Torri civiche e il giardino botanico –. Grazie all’accordo siglato tra Lucca Crea e Lucca Plus i residenti da oggi infatti possono sfruttare diverse agevolazioni. Sconto sul biglietto d’ingresso: uno sconto di 7 euro sul biglietto giornaliero per i giorni 29 ottobre (primo giorno) e 2 novembre (ultimo giorno) della manifestazione. Poi c’è lo sconto sull’acquisto del posto auto del 50% (10 euro al giorno) per un totale di 700 posti auto, distribuiti nei parcheggi straordinari “Don Baroni” e “Polo Fiere - Japan”.

“I cittadini lucchesi che avessero già acquistato un biglietto per le giornate del 29 ottobre e del 2 novembre, prima del lancio dell’iniziativa residenti –ricorda Di Grazia –, potranno ritirare, sempre presso lo Iat, centro di accoglienza turistica, un voucher del valore di 7 euro, da utilizzare entro il 31 marzo 2026 presso il parcheggio interrato Mazzini di proprietà di Lucca Plus“. Lucca Plus per la prima volta ha iniziato le vendite dei posti auto per i parcheggi straordinari che verranno allestiti in occasione della manifestazione già a partire da luglio scorso, in modalità online. “Il pubblico nazionale e internazionale ha molto gradito l’iniziativa – così il presidente di Lucca Plus – , tanto che ad oggi sono già stati venduti 11.500 posti auto per i vari giorni con alcune aree già al completo. In particolare, il parcheggio della Stazione è sold-out per tutti i giorni della manifestazione con 700 posti. Nei giorni di maggiore interesse 31 ottobre e 1 novembre sono già al completo le aree Don Baroni e Ex Officine Lenzi. Mentre le Officine Lenzi sono al completo anche il 30 ottobre“.

Non è finita. “Abbiamo previsto anche un ingresso ridotto alla Torre Guinigi. Ai partecipanti alla manifestazione, muniti di braccialetto, verrà praticato il prezzo ridotto di 4 euro anziché 8 per salire sulla nostra Torre simbolo“. Sconti anche per i clienti (quindi non solo lucchesi) che compreranno nelle attività commerciali che aderiscono alla promozione lanciata insieme a Confcommercio, esponendo le simpatiche vetrofanie delle mascotte Luke e Clea. I negozianti infatti daranno ai clienti dei voucher sconto – la distribuzione avverrà dal 18 al 25 ottobre – e saranno riscattabili fino al 2 novembre. Delle promozioni potranno approfittare anche oltre 20mila professionisti addetti ai lavori del Festival.

Laura Sartini