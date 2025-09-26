Malcolm McDowell: "Amo Lucca e Puccini"

C’era molta attesa per il red carpet di Malcolm McDowell, nella serata di mercoledì, prima della consegna del Premio alla Carriera del Lucca Film Festival. L’attore britannico è arrivato puntualissimo e ha salutato con calore i tanti fan presenti, che “brandivano“ memorabilia di “Arancia meccanica“, il film di Stanley Kubrick che lo ha reso immortale: locandine, manifesti e copertine dei vinili della colonna sonora, che la star ha cercato di firmare, così come di posare per foto e selfie prima che la pioggia, malignamente, rovinasse la sua passerella, costringendolo a un ingresso veloce nel Cinema Astra, che si è poi velocemente riempito.

McDowell è apparso sinceramente stupito e felice dell’accoglienza del pubblico e, al momento della consegna del premio da parte del presidente Nicola Borrelli, ha voluto ringraziare per essere stato invitato proprio a Lucca: "Sono venuto più volte a Firenze – ha esordito – ma sono contento di essere invece per la prima volta qui, in una città splendida e molto tranquilla, senza il traffico terribile di Firenze".

Premiato anche da Luigi Viani, direttore della Fondazione Puccini, per il suo "impegno nella diffusione nel mondo del nome del Maestro", la star ha raccontato come ha conosciuto la musica di Puccini: "Avevo undici anni - ha ricordato – e un amico mi portò in un negozio di dischi, uno di quelli che avevano le cabine per ascoltare i vinili. Lui era appassionato di classica e lirica e mi fece ascoltare una cosa che non avevo mai sentito prima". E, accennando a “coro muto“ “Un bel dì vedremo“, ha esclamato: "Madame Butterfly! Non me ne sono più liberato". L’attore ha poi simpaticamente concluso il suo aneddoto: "Uscendo dal negozio, vidi il disco nella borsa del mio amico. Gli dissi che non l’avevo visto pagare e lui mi confermò che rubava regolarmente i dischi. E in quel modo si era fatto una discoteca enorme e bellissima!".

Alla sua uscita dal palco, la platea ha riservato a McDowell una bellissima standing ovation che ha davvero sorpreso la star, visibilmente felice e che non smetteva più di salutare e ringraziare per l’affetto dei lucchesi.

Paolo Ceragioli