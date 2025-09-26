Le figure più richieste per lavorare ai Comics

“Vuoi vivere un’esperienza lavorativa all’interno di un evento dedicato al fumetto, all’animazione e ai videogiochi che si terrà a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre?“. Domanda allettante se poi la risposta di riferisce a Lucca Comics & Games. L’operazione di reclutamento è scattata. L’agenzia Manpower, per conto di Winch S.r.l., ha già pubblicato gli annunci per la ricerca di diverse figure professionali da inserire nel proprio staff in diverse fasi dell’evento: durante l’allestimento (ottobre), durante l’evento e nel disallestimento (novembre). Le figure richieste in particolare sono addetti alla cassa, al controllo accessi (veicolare e pedonale), all’infopoint, hostess e steward, facchinaggio. Viene richiesta la disponibilità a lavorare nelle fasce orarie indicative 7-19 o 19-7 (richiesta flessibilità oraria). Il contratto è di somministrazione a copertura delle giornate assegnate.

Tra i requisiti preferenziali l’esperienza nel settore, conoscenza di lingue straniere, ottime capacità relazionali. Il 2 ottobre è la data clou, il recruitment day che si terrà all’Informagiovani al Centro civico di S.Vito (traversa I di Via Giorgini Giovan Battista, 15). E’ gradita la preiscrizione a questo link: “Modulo Google - Evento Open Day 2 ottobre“. Servirà inoltre il Curriculum vitae aggiornato in 6 copie cartacee e in formato digitale (Pdf). Saranno presenti le principali agenzie per il lavoro. Le selezioni sono riservate a candidati maggiorenni.

L.S.