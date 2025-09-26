Elisa, il cerchio si stringe. Sulle tracce della droga che ha ucciso la ventenne

Ci sarebbe una pista precisa per l’inchiesta sulla tragica fine di Elisa Cerone (nella foto), la studentessa di 20 anni trovata morta sabato scorso dalla madre nel suo letto a Santa Margherita. L’ipotesi è che la giovane abbia assunto qualche sostanza stupefacente che le sarebbe stata ceduta da un amico la notte precedente al decesso. Una droga che potrebbe aver interagito fatalmente con i farmaci che la ragazza assumeva quotidianamente per una terapia.

I carabinieri, su indicazione della Procura, dopo aver ascolltato vari amici della ragazza sulle sue frequentazioni più recenti, avrebbero effettuato alcune perquisizioni domiciliari, trovando importanti riscontri alle ipotesi investigative e sequestrando alcune sostanze stupefacenti a un trentenne che conosceva bene Elisa. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Altri elementi importanti sono attesi anche dall’autopsia, eseguita ieri pomeriggio dal medico legale all’obitorio del Campo di Marte. La Procura intende chiarire a fondo le cause della morte di Elisa e risalire a chi possa averle ceduto qualche sostanza stupefacente che ha fermato il suo giovane cuore, risultandole fatale.

La famiglia attende il nullaosta del magistrato per celebrare i funerali che potrebbero tenersi domani a Santa Margherita. Nel frattempo la salma resterà esposta alla Casa del commiato della Croce Verde di Lucca.

