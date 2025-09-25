Venezi alla Fenice. Plauso di Pardini e Giuli

"Un orgoglio per la nostra città": così il sindaco Mario Pardini commenta la nomina di Beatrice Venezi a nuovo direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia. Pardini si unisce così ai complimenti già espressi da numerosi esponenti della sua giunta e in generale rappresentanti della città e posta sul suo profilo Facebook anche una foto che lo ritrae sorridente insieme al direttore.

La nomina di Venezi ha suscitato interesse e apprezzamento ben oltre la città e ovviamente Venezia. A complimentarsi per la scelta è stato anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. "Accolgo con favore la scelta all’unanimità del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia – commenta il ministro – per la nomina meritatissima di Beatrice Venezi nel ruolo di direttore musicale dell’ente lirico. Sono sicuro che Venezi darà il suo contributo con la dedizione, la professionalità e la creatività richieste dal suo ruolo. Al Sovrintendente Nicola Colabianchi i miei più sentiti complimenti per la scelta lungimirante".

Soddisfazione anche da parte del presidente della Regione Veneto Luca Zaia che sottolinea come la giovane età del direttore d’orchestra sia uno sprone a impegnarsi per chi abbia una aspirazione nella vita. "Una donna che a 35 anni ottiene un meritato e prestigioso successo – dice Zaia – E’ una grande notizia anche perché la Venezi è una delle poche donne al mondo ad assurgere ad un incarico di vertice nell’ambito dei teatri lirici, confermando così la vocazione di Venezia e del Veneto a valorizzare in ogni occasione la figura femminile. Auguro a Venezi i migliori successi nel prosieguo di una carriera già estremamente prestigiosa. La sua giovane età costituisce anche un grande esempio per i ragazzi e le ragazze che abbiano un’aspirazione nella vita: l’impegno e le qualità personali pagano sempre".

Non mancano le voci critiche, come quelle dei sindacati dei lavoratori del teatro veneziano. In modo particolare Cgil, Usb e Fials esprimono unanime disappunto per le modalità. "Critichiamo e contestiamo la mancanza di un confronto con le Rsu, nonostante il sovrintendente avesse annunciato la volontà di discutere con queste rappresentanze", viene spiegato.