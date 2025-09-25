Inaugurato il treno dedicato a Puccini. L’omaggio delle “uncinettine“ di Porcari

Un treno dedicato a Giacomo Puccini e alle sue terre da oggi a fine anno percorrerà la tratta tra le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Viareggio. E’ un’iniziativa promossa congiuntamente dalla Regione e dalla Camera di commercio Toscana nord ovest.

Il viaggio inaugurale è partito ieri mattina alle 9.09 da Firenze per arrivare nella città versiliese alle 10.56. Le due carrozze motrici, quella di testa e quella di coda, recano due livree colorate dedicate a The Lands of Puccini, le Terre di Giacomo Puccini, e invitano i passeggeri a mettere in programma una visita ai tre musei dedicati al grande compositore.

Accompagneranno residenti e turisti vero il 2026, l’anno dedicato al centenario della prima rappresentazione di Turandot, l’ultima e incompiuta opera del Maestro andata in scena per la prima volta il 25 aprile 1926 alla Scala di Milano. E proprio il prossimo 25 aprile l’opera verrà rappresentata al Teatro del Giglio di Lucca. Lo sottolineano sia il presidente della Regione che l’assessore Baccelli.

All’arrivo a Viareggio i passeggeri sono stati fatti omaggio di una farfalla colorata, che richiama la Butterfly pucciniana, realizzata dalle volontarie dell’associazione “Le uncinettine di Porcari”.