Lucca, smantellato il mercato dello spaccio: il covo dei pusher era vicino alla Questura

Lucca, 25 settembre 2025 – Un mercato dello spaccio a cielo aperto nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca è stato smantellato dalla polizia. La Squadra Mobile ha dato esecuzione a sette misure cautelari (cinque arresti in carcere e due divieti di dimora) nei confronti di cittadini di origine magrebina, accusati di aver gestito per oltre un anno un'intensa attività di spaccio di cocaina e hashish, spesso rivolta anche a minorenni.

L'operazione è il frutto di una complessa indagine avviata a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati dalla costante presenza di spacciatori nella zona della stazione. Complice la presenza di impalcature e transenne per lavori di ristrutturazione, l'area offriva agli indagati angoli nascosti dove agire indisturbati. Il continuo via vai di viaggiatori permetteva agli spacciatori di mescolarsi tra la folla, servendosi anche di vedette per evitare controlli.

L'attività investigativa, condotta con il supporto della Polizia Municipale - Nucleo Sicurezza Urbana e delle Unità Cinofile, ha documentato un flusso costante di vendite illecite, anche nelle ore centrali della giornata, attirando numerosi clienti, inclusi soggetti di passaggio.

Uno dei punti di riferimento del gruppo era un kebab situato nei pressi della Questura, ora chiuso per 30 giorni su disposizione della Divisione Amministrativa della Questura, in base all'art. 100 del Tulps. Il locale era divenuto luogo abituale di incontro e scambio, con la droga spesso nascosta nei cestini dell'immondizia antistanti. Al termine delle indagini, il Gip del Tribunale di Lucca ha emesso le ordinanze restrittive: per cinque degli indagati è scattata la custodia cautelare in carcere, per altri due il divieto di dimora nella provincia di Lucca.