Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1Il Chiosco chiudeTerremoto
Acquista il giornale
CronacaAll’Argegna assemblea della Biosfera
31 ago 2025
DINO MAGISTRELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. All’Argegna assemblea della Biosfera

All’Argegna assemblea della Biosfera

Giovedì prossimo, a partire dalle 10.30, si terrà al Santuario della Nostra Signora della Guardia sul monte Argegna (foto),...

Giovedì prossimo, a partire dalle 10.30, si terrà al Santuario della Nostra Signora della Guardia sul monte Argegna (foto),...

Giovedì prossimo, a partire dalle 10.30, si terrà al Santuario della Nostra Signora della Guardia sul monte Argegna (foto),...

Per approfondire:

Giovedì prossimo, a partire dalle 10.30, si terrà al Santuario della Nostra Signora della Guardia sul monte Argegna (foto), nel Comune di Minucciano, l’annuale Assemblea della Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano in occasione del decennale del suo riconoscimento Unesco. Verranno presentati, in apertura, i nuovi progetti e il video per i dieci anni del riconoscimento Unesco con interventi da parte di stakeholders e partners.

Seguirà nel pomeriggio, alle 14.30, l’esibizione de "La compagnia dell’Aschera" che intratterrà i presenti con un simpatico intermezzo artistico dal titolo "Spettegolezzi nella Biosfera". Alle 15.30, poi, si parlerà di Usi Civici con Marta Villa, docente dell’Università di Trento, che relazionerà sul tema "Domini collettivi: la sfida di quell’altro modo di possedere".

"Il riconoscimento Unesco – spiega il presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano Fausto Giovanelli – ha rappresentato un punto d’arrivo, ma soprattutto un punto di partenza, nato da anni di relazioni, studio, collaborazione. Un’alleanza tra il Parco Nazionale, i Comuni, le scuole, le imprese, le associazioni, le persone, un impegno condiviso per custodire un territorio straordinario, e al tempo stesso farlo crescere, innovare, raccontare. In questi dieci anni la mappa delle collaborazioni si è allargata, ma è ancora in cammino".

"La Garfagnana ospita questo importante appuntamento – aggiunge la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e vice-presidente del Parco nazionale Appennino tosco-emiliano Raffaella Mariani – che darà modo alle singole esperienze territoriali di mettersi a confronto e di tracciare un bilancio su questi primi dieci anni di Biosfera, guardando alle sfide ma anche alle opportunità che i nuovi scenari offrono".

Dino Magistrelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sito UnescoAmbiente