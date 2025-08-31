All’Argegna assemblea della Biosfera

Giovedì prossimo, a partire dalle 10.30, si terrà al Santuario della Nostra Signora della Guardia sul monte Argegna (foto), nel Comune di Minucciano, l’annuale Assemblea della Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano in occasione del decennale del suo riconoscimento Unesco. Verranno presentati, in apertura, i nuovi progetti e il video per i dieci anni del riconoscimento Unesco con interventi da parte di stakeholders e partners.

Seguirà nel pomeriggio, alle 14.30, l’esibizione de "La compagnia dell’Aschera" che intratterrà i presenti con un simpatico intermezzo artistico dal titolo "Spettegolezzi nella Biosfera". Alle 15.30, poi, si parlerà di Usi Civici con Marta Villa, docente dell’Università di Trento, che relazionerà sul tema "Domini collettivi: la sfida di quell’altro modo di possedere".

"Il riconoscimento Unesco – spiega il presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano Fausto Giovanelli – ha rappresentato un punto d’arrivo, ma soprattutto un punto di partenza, nato da anni di relazioni, studio, collaborazione. Un’alleanza tra il Parco Nazionale, i Comuni, le scuole, le imprese, le associazioni, le persone, un impegno condiviso per custodire un territorio straordinario, e al tempo stesso farlo crescere, innovare, raccontare. In questi dieci anni la mappa delle collaborazioni si è allargata, ma è ancora in cammino".

"La Garfagnana ospita questo importante appuntamento – aggiunge la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e vice-presidente del Parco nazionale Appennino tosco-emiliano Raffaella Mariani – che darà modo alle singole esperienze territoriali di mettersi a confronto e di tracciare un bilancio su questi primi dieci anni di Biosfera, guardando alle sfide ma anche alle opportunità che i nuovi scenari offrono".

Dino Magistrelli