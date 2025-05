In spiaggia sventola la Bandiera Blu. Premiati i Comuni della Riviera: “Turismo d’eccellenza”

La Spezia, 14 maggio 2025 – Quattro spiagge e tre approdi potranno sventolare anche nella prossima stagione estiva la Bandiera Blu, assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ai Comuni rivieraschi nel corso della cerimonia che si è svolta ieri a Roma. Tutte ’promosse’ quindi le spiagge della provincia spezzina che già nelle passate stagioni si erano fregiate del riconoscimento, assegnata in base a una serie di parametri che vanno dalla pulizie del mare ai servizi in spiaggia, raccolta differenziata, corretta gestione dei rifiuti pericolosi, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato e aree verdi.

In provincia di Spezia premiate le spiagge La Vallà-Apicchi e Fornaci (Framura), il litorale di Bonassola, Levante Porto Levanto e Ghiararo (Levanto), Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu-Marinella (Lerici). Per quanto riguarda gli approdi il riconoscimento è andato alla Marina di Porto Venere e, a Spezia, a Porto Mirabello e Porto Lotti. Complessivamente sono 64 le spiagge ligure ’Bandiera blu’ (una in meno rispetto alla passata stagione, vista la mancata conferma di Ceriale) per un totale di 33 Comuni coinvolti. Gli approdi sono invece 14 in tutta la Liguria.

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto a livello regionale – dice il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – le nostre località balneari sono state premiate per le spiagge da sogno e la bellezza della sua costa: da Lerici a Bordighera nessuno in Italia ha un mare più blu, che conferma anche per il 2025 il nostro primato. Gli operatori turistici possono fregiarsi di questo riconoscimento grazie alla conduzione sostenibile del territorio e anche per portare avanti un’azione di promozione ad ampio raggio”.

Il prestigioso riconoscimento assegna alla Liguria “il record di Bandiere Blu anche per il 2025 collocandoci sul gradino più alto del podio – aggiunge l’assessore regionale all’ambiente Giacomo Giampedrone – è frutto anche di una buona qualità ambientale di cui il turismo può usufruire, confermando il ruolo chiave della Regione nel promuovere e sostenere gli interventi in questo settore”. Soddisfazione anche nelle parole del deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia (nella foto). “Questo riconoscimento è la testimonianza concreta di un impegno condiviso tra amministrazioni locali, operatori turistici e cittadini verso una gestione attenta del territorio, una tutela reale dell’ambiente e un’offerta turistica che punta sull’eccellenza. Le Bandiere blu rappresentano il miglior biglietto da visita per la stagione turistica alle porte, rafforzando l’immagine della Liguria come destinazione d’eccellenza”.

Complessivamente in tutta Italia sono 246 località rivierasche e 84 approdi turistici che potranno sventolare la Bandiera Blu 2025: 246 Comuni italiani, per complessive 487 spiagge, corrispondono a circa l’11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale. Nel corso della manifestazione sono state premiate le località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni. “Anche quest’anno registriamo un incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento – ha sottolineato Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia – Quest’anno abbiamo chiesto alle amministrazioni comunali di redigere e presentare un Piano di azione per la sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027. Uno strumento che seguirà il Comune in tutto il suo percorso di Bandiera Blu, aiutandolo ad avere una visione unitaria rispetto agli interventi da compiere e a mantenere la rotta sull’impostazione al miglioramento continuo”. Alla cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti, è intervenuto il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

Claudio Masseglia