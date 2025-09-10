Lacrime e dolore: in migliaia per l’ultimo saluto a Michela e Yuri, fidanzati morti nell’incidente

La Spezia, 10 settembre 2025 – Un abbraccio struggente per l’ultimo saluto a Yuri Guarnaccia, 18 anni di Spezia, e Michela Adamo, 19 anni di Bolano, vittime del tragico incidente stradale avvenuto domenica 7 settembre. Tantissime persone, tra amici e conoscenti, si sono oggi riuniti nella chiesa di Sant’Antonio a Gaggiola per stringersi alle famiglie e salutare per l’ultima volta i due ragazzi.

Una lunghissima fila di amici motociclisti ha accompagnato i feretri bianchi di Yuri e Michela, disposti l’uno accanto all’altro nel santuario, stracolmo di persone, tra cui tantissimi giovani.

Yuri Guarnaccia e Michela Adamo (foto da social)

Il tragico incidente è avvenuto domenica 7 settembre. I due ragazzi erano in moto sulla provinciale che collega Follo alla Valdurasca. All’improvviso, per cause ancora da accertare, il mezzo ha sbandato finendo contro un muro e poi in una piccola scarpata a lato della strada.

Nella sera di martedì 9 settembre Ceparana si è illuminata di centinaia di candele per la fiaccolata in memoria dei due giovani. Un lungo corteo silenzioso ha attraversato le strade del paese, partendo dalla chiesa della Santissima Annunziata dopo un momento di preghiera.

La fiaccolata in memoria di Michela e Yuri (Foto Pasquali)

In testa tanti giovani, amici e compagni di vita della coppia, ma anche famiglie e semplici cittadini: in tutto circa un migliaio di persone. Il corteo si è concluso davanti alla chiesa del paese, accolto da un applauso commosso e dall’abbraccio delle due mamme, che hanno ringraziato tutti i presenti.