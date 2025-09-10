Fiaccolata per Michela e Yuri: Ceparana, un migliaio al corteo. Oggi a Gaggiola il funerale dei due giovani fidanzati

Ceparana (La Spezia), 10 settembre 2025 – Un corteo silenzioso e composto, le luci delle candele a squarciare la notte. Tutti con Michela e Yuri nel cuore, strappati troppo presto alla vita. Così la fiaccolata organizzata ieri sera a Ceparana per ricordare la giovanissima coppia deceduta domenica pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Follo sulla provinciale 15 della Valdurasca.

Un migliaio di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, ha risposto all’appello social lanciato ieri mattina dagli amici più stretti della coppia. Il corteo, partito dalla chiesa della Santissima annunziata e anticipato da un momento di preghiera, si è sviluppato lungo le strade adiacenti alla cittadella degli studi per concludersi, in un fragoroso applauso, davanti alla chiesa del paese, dove le due mamme si sono simbolicamente strette, ringraziando tutti i presenti. “Portate con voi un cuore️ pieno d’amore per sostenere le loro famiglie e tante candele per illuminare così tanto da squarciare il cielo e raggiungere i nostri angeli” recitava l’invito. E sono state davvero molte le persone – tra loro anche il sindaco di Bolano, Paolo Adorni – che hanno voluto esserci, e che non hanno potuto trattenere le lacrime ripesando alla tragedia immane che domenica, in pochi secondi, ha cancellato le vite di due giovanissimi.

Yuri Guarnaccia, 18 anni, calciatore e vogatore del San Terenzo (presente ieri sera con il suo gonfalone, insieme a tanti atleti di altre borgate) e Michela Adamo, 19 anni, neo diplomata all’istituto Fossati, splendida danzatrice della ProDanza di Lerici. Una giornata di lutto, quella di ieri, nella quale molti commercianti di Bolano e Lerici hanno risposto all’appello dei rispettivi sindaci, tenendo chiusi per qualche ora i locali. Stessa cosa accadrà oggi a Follo, per volere della sindaca Rita Mazzi, con l’intento di condividere l’immenso dolore dei familiari. Sempre oggi, alle 15.30, sono in programma i funerali della coppia, che per volere delle famiglie saranno celebrati in forma congiunta nella chiesa santuario di Gaggiola. Saranno tantissimi, anche oggi, gli amici e i semplici conoscenti che tributeranno l’ultimo abbraccio alla giovane coppia, poi i due ragazzi saranno poi sepolti ai Boschetti.