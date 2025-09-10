Addetti ristorazione da Burger King

Le proposte di lavoro dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it
1 WEB DEVELOPER. Software house di Spezia ricerca Full Stack Web Developer, si occuperà dello sviluppo di software con utilizzo dei seguenti linguaggi (richiesta conoscenza) C#, Vb.net, Sql, Javascript, Css. Richiesta esperienza in sviluppo di Web Application in Asp.net. e Web Services (Soap, Rest, etc). Iniziale tempo determinato. Sede La Spezia. Offerta 60452
1 SISTEMISTA. Azienda di sviluppo software e servizi Ict ricerca sistemista per gestione dominio, policy, mail e sistemi aziendali, supporto a utenti. Si richiedono laurea o diploma in ambito informatico. Preferibile minima esperienza non qualificante nelle mansioni. Zona La Spezia. Offerta 60451
1 GOMMISTA. Gommista qualificato, patente B, automunito, orario 8:30-12:30; 14:30-18:30 anche sabato mattina. Sede di lavoro Arcola. E’ richiesta esperienza di almeno 2 anni. L’azienda offre contratto di apprendistato. Offerta 60444
10 ADDETTI RISTORAZIONE. Burger King Restaurants Italia Spa ricerca 10 addetti alla ristorazione. Tempo determinato di 2 mesi con possibilità di stabilizzazione, o apprendistato professionalizzante con un periodo formativo di 36 mesi. Lavoro part-time su turni a rotazione. Sede La Spezia. Offerta 60428
2 ELETTRICISTI. Società impianti di automazione e carpenteria leggera ricerca 2 elettricisti per installazione, manutenzione, riparazione di impianti di automazione accessi (cancelli). Si richiedono almeno 5 anni d’esperienza nel ruolo di elettricista in genere e possesso patente B. Contratto a tempo indeterminato. Possibili brevi sporadiche trasferte in regione. Offerta 60415