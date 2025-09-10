Addetti ristorazione da Burger King

Francia, l’ora dell’incertezza

LaSpezia
CronacaAddetti ristorazione da Burger King
10 set 2025
FRANCESCO SCOLARO
Cronaca
Le proposte di lavoro dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 WEB DEVELOPER. Software house di Spezia ricerca Full Stack Web Developer, si occuperà dello sviluppo di software con utilizzo dei seguenti linguaggi (richiesta conoscenza) C#, Vb.net, Sql, Javascript, Css. Richiesta esperienza in sviluppo di Web Application in Asp.net. e Web Services (Soap, Rest, etc). Iniziale tempo determinato. Sede La Spezia. Offerta 60452

1 SISTEMISTA. Azienda di sviluppo software e servizi Ict ricerca sistemista per gestione dominio, policy, mail e sistemi aziendali, supporto a utenti. Si richiedono laurea o diploma in ambito informatico. Preferibile minima esperienza non qualificante nelle mansioni. Zona La Spezia. Offerta 60451

1 GOMMISTA. Gommista qualificato, patente B, automunito, orario 8:30-12:30; 14:30-18:30 anche sabato mattina. Sede di lavoro Arcola. E’ richiesta esperienza di almeno 2 anni. L’azienda offre contratto di apprendistato. Offerta 60444

10 ADDETTI RISTORAZIONE. Burger King Restaurants Italia Spa ricerca 10 addetti alla ristorazione. Tempo determinato di 2 mesi con possibilità di stabilizzazione, o apprendistato professionalizzante con un periodo formativo di 36 mesi. Lavoro part-time su turni a rotazione. Sede La Spezia. Offerta 60428

2 ELETTRICISTI. Società impianti di automazione e carpenteria leggera ricerca 2 elettricisti per installazione, manutenzione, riparazione di impianti di automazione accessi (cancelli). Si richiedono almeno 5 anni d’esperienza nel ruolo di elettricista in genere e possesso patente B. Contratto a tempo indeterminato. Possibili brevi sporadiche trasferte in regione. Offerta 60415

