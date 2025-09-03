Autisti, magazzinieri e impiegati doganali

Le offerte di lavoro dai Centri per l’impiega della provincia di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 AUTISTA. Si ricerca per azienda nel settore della Logistica e Trasporti un autista patente Ce + Cqc merci. Mansioni di guida autoarticolati, ribaltabili per consegna merce varia. Richiesta conoscenza lingua inglese e utilizzo base PC. Età 25-60 anni. Tempo determinato con possibili sviluppi. Sede Sarzana. Offerta 60376.

5 CONDUTTORI DI MEZZI. Si ricerca per azienda nel settore della logistica e trasporti 5 conduttori di mezzi pesanti e camion per mansioni di autista autoarticolati. Richiesti almeno 5 anni di esperienza nel ruolo. Possesso patente Ce + Cqc merci, gradito possesso patentino ADR. Età richiesta dai 30 ai 55 anni. Disponibilità a trasferte, lavoro notturno e festivo. Iniziale tempo determinato full time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sede Sarzana. Offerta 60375

1 MAGAZZINIERE. Società di commercio prodotti alimentari ricerca un autista/magazziniere, dovrà occuparsi del carico/scarico merci, movimentazione merci, consegna merce ai clienti nelle province di Spezia e Massa Carrara e consegna merce ai corrieri di Milano/Torino/Roma, utilizzando furgone aziendale. Sede La Spezia. Offerta 60358

2 IMPIEGATI DOGANALI. Si cercano 2 impiegati doganali nella zona di La Spezia. Richiesta laurea ed esperienza di 1 anno nella mansione, competenze di supporto allo sviluppo di gestionali e applicativi per la logistica. Tempo indeterminato; richiesta esperienza minima nel redigere, gestire e operare la documentazione necessaria nelle operazioni doganali ambito Logistica e Trasporti. Offerta 60316