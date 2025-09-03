Un assistente sociale coi fondi del ministero

Un nuovo assistente sociale grazie ai soldi del Piano nazionale per la non autosufficienza. Il Comune di Riccò del Golfo, tramite il Distretto socianitario, beneficerà dei denari in grado di coprire l’assunzione per tre anni di un dipendente comunale a tempo indeterminato con professionalità sociale utile a garantire alle persone in condizione di non autosufficienza (disabili ed anziani) la fruizione di adeguati servizi sociali e sociosanitari. Nelle prossime settimane sarà avviato il concorso per l’assunzione. "La proposta di una assunzione mediante concorso, per una posizione finanziata con risorse già disponibili, è una occasione irripetibile per la nostra collettività – spiega il sindaco Loris Figoli –. La nostra comunità vive una costante evoluzione sociale, che accoglie e coglie il cambiamento con grande maturità collettiva, senza essere immune da circoscritte e talvolta gravi conflittualità. La stessa, già tradizionalmente composita, strutturata in modo da risultare permeabile ad innesti del vicino capoluogo, proprio in questo frangente è impegnata a rimarginare le ferite dai drammatici fatti accaduti lo scorso anno, richiedendo crescenti attenzioni di livello professionale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Marina Militare, cantieristica navale e industria della vicina Spezia, oltre ad un altissimo livello dell’artigianato e della libera professione, nonché della produzione industriale locale, hanno da sempre influito nella privilegiata composizione sociale del territorio ma anche nelle sue criticità o contraddizioni". "L’avanzata offerta didattica locale ci impone una crescente attenzione al tema dell’assistenza in età scolare, che vede molteplici necessità sulle disabilità relazionali e intellettive, che si affianca ad una forte domanda rispetto alla non autosufficienza: soprattutto venendo meno, in piena e veloce coerenza con la media nazionale, del sistema familiare tradizionale. La modernità di Riccò precorre i trend rispetto al resto dell’entroterra e ci deve esortare a scelte di strategia del lungo periodo".

mat.mar.