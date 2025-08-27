Baristi, impiegati e magazzinieri

Le proposte dai Centri per l’impiego della provincia di Spezia. Info: https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 ADDETTO MAGAZZINO. Apprendista addetto magazzino e spedizioni nella zona di Arcola. Si offre apprendistato (full time). Utilizzo computer e gestionale, patente B e automunito, orario 8-12:30 e 13:30-17, conoscenza lingua inglese. Offerta 60305.

1 BARISTA. Chiosco in zona collinare a Manarola ricerca commesso barista per vendita principalmente di bevande e cibi veloci ma anche di souvenir e prodotti del territorio; dovrà anche preparare panini, riscaldare piatti pronti. Preferibile esperienza anche minima nelle mansioni. Richiesta conoscenza media della lingua Inglese. Contratto fino a metà ottobre circa con possibilità di prolungamento fino ai primi di novembre. Offerta 60298.

1 IMPIEGATO. Azienda installazione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento cerca tirocinante impiegato amministrativo: in affiancamento a personale qualificato, dovrà occuparsi della gestione delle fatture, disbrigo ed archiviazione di pratiche varie, gestione dei rapporti con i clienti, pianificazione degli appuntamenti, controllo degli ordini. Zona Spezia. Offerta 60300.

1 EDUCATORE. Nido d’infanzia ricerca educatore per accudimento e cura quotidiana dei bambini, progettazione e realizzazione di attività educative e ludiche 0-3 anni. Si richiede laurea in scienze dell’educazione e della formazione. Tempo determinato un anno. Sede Spezia. Offerta 60295.

1 MAGAZZINIERE. Si cerca un magazziniere con attestato carrello elevatore e capacità d’uso del carrello retrattile, per carico/scarico e sistemazione della merce. Disponibilità immediata. Sede di lavoro Bolano, orario full time. Offerta 60297.