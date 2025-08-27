"Vegetazione incolta intorno alla Fortezza"

Erba alta e vegetazione incolta attorno a uno dei principali beni del patrimonio culturale e artistico della città. A denunciare lo stato di abbandono e la scarsa manutenzione dell’area circostante la Fortezza di Sarzanello è il capogruppo di Forza Italia Francesco Sergiampietri che ha protocollato un’interrogazione indirizzata alla giunta Ponzanelli per comprendere se siano in programma interventi a breve termine. "La Fortezza Castruccio Castracani – spiega il consigliere di maggioranza – rappresenta uno dei principali beni del nostro comune, di grande valore culturale e turistico. L’area circostante la Fortezza si presenta da tempo in uno stato di abbandono, con presenza di erba alta, vegetazione incolta e generale incuria del verde. Questa situazione, specialmente nel periodo estivo, danneggia l’immagine dell’intero sito e ne scoraggia la fruizione da parte dei visitatori".

Uno stato di degrado e di mancata manutenzione ordinaria che, a detta del consigliere Sergiampietri "persiste da anni senza che siano stati messi in atto interventi risolutivi visibili". Per Sergiampietri la Fortezza Castruccio Castracani, che proprio nel corso della stagione estiva ha ospitato alcuni eventi, tra cui spettacoli teatrali, meriterebbe di essere valorizzata con adeguata attenzione e cura per poter essere fruita al meglio delle sue potenzialità. Da qui la richiesta di intervento repentino rivolta all’amministrazione. "Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria a breve termine per ripristinare il decoro dell’area? – chiede il capogruppo di Forza Italia – E se sì, con quali tempistiche?".

Elena Sacchelli