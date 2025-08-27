Cinque incidenti all’incrocio. Scatta l’interpellanza di LeAli

Riflettori accesi sull’incrocio tra via Bologna e via Padre Giuliani. Cinque incidenti nel giro di un solo anno, di cui due nella prima decade di agosto, fanno scattare un’interpellanza sulla "pericolosità" del tratto presentata dai consiglieri Roberto Centi (nella foto), Patrizia Flandoli, Giorgia Lombardi di LeAli a Spezia - Avs. "L’incrocio, apparentemente innocuo, si trova in un’area ad alta densità viabilistica, collocato a pochi metri da un supermercato, dalla storica gelateria Cavallotti, da una scuola elementare e da un asilo, dagli uffici di un sindacato nazionale e da una frequentata fermata bus Atc. Qua - spiegano i consiglieri - si verificano quotidianamente episodi di sosta selvaggia che contribuiscono a ridurre la visuale. Il traffico non è affatto da considerarsi di quartiere perché chi percorre via Padre spesso proviene o vuole raggiungere il centro commerciale Le Terrazze o Via Carducci". I consiglieri chiedono "interventi immediati: una segnaletica più evidente, maggior controllo della sosta e, eventualmente, un ripensamento della viabilità di via del Cappelletto per alleggerire il traffico su via Padre Giuliani, oltre a dissuasori e una rotatoria come quella già presente nel vicino incrocio tra via Vittorio Veneto e via Padre Giuliani. Vogliamoconoscere se è loro intenzione intervenire, dapprima monitorando la situazione e poi apportando modifiche stradali".