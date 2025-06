"Subito una rotatoria a quell’incrocio". Appello dopo lo schianto sulla statale

di Claudio Roselli

Urge quanto prima una rotatoria in quel punto: quanto avvenuto giovedì scorso lo ha ribadito in pieno, se ancora ve ne fosse stato bisogno. Lo dicono i residenti della zona e soprattutto chi giornalmente percorre il tratto in questione. Il chiaro riferimento è al bivio per Gricignano lungo la Senese Aretina alla periferia, nel quale si è verificato l’ennesimo incidente stradale. Un violento impatto frontale (o quasi) fra due auto per questioni legate al diritto di precedenza e a magari a tempi di ingresso e di passaggio mal calcolati. A giudicare dalle condizioni nelle quali erano ridotti i due veicoli, c’era da temere il peggio per i rispettivi conducenti; invece, il trasferimento in ospedale è avvenuto per fortuna in codice giallo, anche se per l’uomo alla guida della Fiat Panda si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere della vettura.

Prima insomma che ci scappi il morto, come si usa dire, è bene intervenire; un monito che proviene dalla popolazione di Gricignano e non solo: lo svincolo si trova a metà di un rettilineo della statale 73 nel quale la velocità da tenere dovrebbe essere moderata, ma c’è chi inevitabilmente tende a premere sull’acceleratore e quindi la pericolosità è subito spiegata. Di questo problema si è occupata fin dal suo insediamento l’attuale amministrazione comunale.

"La competenza è di Anas e quindi è essa che deve porre rimedio – precisa il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – perché noi come Comune la stiamo sollecitando da tre anni, proprio al fine di scongiurare possibili tragedie".

"Nel 2022, il sottoscritto e il sindaco Fabrizio Innocenti ci siamo recati di persona a Firenze alla direzione compartimentale di Anas, poi nel 2023 e nel 2024 abbiamo formalizzato la richiesta allegando anche la bozza del progetto di una rotatoria: ci è stato risposto che non era possibile al momento realizzarla per mancanza di fondi e allora Anas ha provveduto a installare le bande sonore, attraverso le quali le gomme dei veicoli impattano sopra le rughe scavate sull’asfalto, avvertendo chi sta alla guida di dover rallentare. È chiaro tuttavia che l’efficacia non può essere la stessa di una rotatoria, tanto più che ci troviamo di fronte a un incrocio: se da un lato si svolta per Gricignano, dall’altro c’è la strada che conduce all’isola ecologica. Dopo l’incidente di giovedì, ci rifaremo sentire con maggiore forza: di questo i cittadini possono stare sicuri".