Sporco e poco illuminato. Sottopasso nel mirino: "Problema di sicurezza"

Scarsa illuminazione, sporcizia e una sensazione di insicurezza. Questo lo stato in cui, come segnalato dal consigliere Andrea Tonelli (Sarzana Protagonista), versa da tempo il sottopasso che collega il quartiere di Crociata con il centro cittadino. Un passaggio pedonale utile e strategico, specialmente da quando la passerella che oltrepassava la stazione ferroviaria è stata chiusa, ma che versa in condizioni del tutto indecorose. Questo il motivo che ha spinto il consigliere di minoranza a presentare un’interrogazione rivolta al sindaco Cristina Ponzanelli e agli assessori competenti in materia di decoro urbano e sicurezza. "Da più di dieci anni il sottopasso di collegamento tra via Chiavica, via Tusini e via San Bartolomeo è particolarmente utile – chiarisce il consigliere Tonelli – Tuttavia, specialmente nelle ore notturne si percepisce un reale problema di insicurezza, acuito dalla scarsissima illuminazione".

Un passaggio nato per essere ciclopedonale, ma da tempo non più dotato delle transenne di sbarramento che impedivano il passaggio dei motocicli, perché divelte. "Questo sottopassaggio dovrebbe rappresentare un biglietto da visita per chi dalla prima periferia si appresta a visitare il centro cittadino – prosegue il consigliere di opposizione – Ma i cocci di bottiglia che spesso si trovano per terra, la scarsa pulizia e la poca illuminazione contribuiscono ad accrescere la sensazione di insicurezza e di possibile pericolo per chi si ritrova a percorrerlo, specialmente nelle ore serali".

Una condizione di incuria e abbandono generale, protratta nel tempo, che potrebbe quindi scoraggiare cittadini e visitatori a percorrere il sottopassaggio che dalla zona retrostante la stazione conduce alle scuole medie Poggi Carducci. Zona, a due passi da Porta Romana, che da pochi mesi può contare su ampio parcheggio interrato a pagamento. "Vorrei sapere se è in programma l’installazione di una barriera definitiva utile a impedire il transito di motocicli nel sottopassaggio – puntualizza il consigliere Andrea Tonelli – e se si pensa a installarvi dispositivi di videosorveglianza". "Esiste un cronoprogramma relativo alla cura del verde, alla pulizia e al decoro del sottopasso? Ed è previsto il potenziamento di controlli, indispensabili per garantire la sicurezza dei fruitori del sottopasso nelle ore notturne?". Questi gli interrogativi che il consigliere di minoranza rivolge all’amministrazione.

Elena Sacchelli