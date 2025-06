"Nuovi tornelli Esselunga, ora monitoriamo i risultati"

I nuovi tornelli installati da Esselunga nel supermercato di via Canova in funzione antitaccheggio riscuotono i primi consensi. A promuoverli, seppur con riserva, è la Cgil. "Finalmente – commentano dal sindacato – Esselunga dopo continue sollecitazioni e mobilitazioni messe in atto in questi anni dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali, corre ai ripari per i troppi furti. Lo fa, come ci era stato annunciato all’ultimo incontro in prefettura del 23 maggio, in via sperimentale nel suo punto vendita più critico, quello di via Canova. Segno che avevamo ragione: e cioè che anche sul lato della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prerogativa unicamente in capo al datore, si poteva (e si doveva) far di più. Per la verità il sistema che è stato predisposto ci lascia non poche perplessità, ma è pur sempre un inizio. Se buono, lo vedremo".

Parole di apprezzamento arrivano anche dall’assessore alla Sicurezza, Andrea Giorgio. "Abbiamo incontrato quasi un anno fa Esselunga – commenta – e abbiamo fatto altri incontri anche in prefettura. Qui abbiamo chiesto, anche sollecitati dai lavoratori, un aumento delle misure di sicurezza nei negozi per scoraggiare un aumento dei fenomeni del genere e lo stazionamento di personaggi lì vicino. Cosi come abbiamo proposto di organizzare nella aree limitrofe, di proprietà di Esselunga, inziative ed eventi per renderle più vissute".