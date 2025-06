Ex Gkn, svolta amara per gli operai. Il tribunale ordina lo sgombero: "Forza pubblica se necessario"

Il tribunale di Firenze ha disposto lo sgombero della ex Gkn. Il sito industriale di viale Fratelli Cervi a Campi, ovvero l’area dove sorge l’ex fabbrica dell’automotive, adesso Qf in liquidazione, dovrà essere liberato secondo quanto richiesto dai commissari giudiziali del procedimento di concordato preventivo.

Nei mesi scorsi, l’azienda – tramite il liquidatore Gianluca Franchi – aveva fatto richiesta per l’apertura della procedura di concordato preventivo. E così sono stati nominati i commissari giudiziali dalla giudice Maria Novella Legnaioli, con provvedimento del 21 maggio scorso. I commissari in quanto custodi del patrimonio della società debitrice e del complesso industriale – di proprietà delle società assuntrici dell’onere concordatario cioè la Tuscany Industry srl e Sviluppo Immobiliare Toscana srl (due società legate a Qf stessa, "vendita infragruppo" aveva spiegato all’epoca il liquidatore) – hanno effettuato un sopralluogo lo scorso 4 giugno. Dalla loro visita è emerso che alcune zone del sito risultano ’occupate’ dagli ex dipendenti, non meglio identificati, dalle associazioni sindacali (per attività saltuaria) e dalla Soms (Società operaia di muto soccorso creata da un gruppo di lavoratori ex Gkn "per promuovere una fabbrica pubblica e socialmente integrata"). Sotto la lente d’ingrandimento dei commissari sono finiti la reception all’ingresso, il punto ristoro/bar, il parcheggio, la palazzina nord e la tensostruttura posizionata sulla parte che poi confina con il cinema Uci.

Il decreto, emesso dal tribunale pochi giorni fa, autorizza i custodi a ricorre anche all’intervento della forza pubblica, se necessario, per liberare il complesso industriale. I commissari hanno carta bianca per perlustrare tutta la fabbrica, quindi inventariare i beni di proprietà dell’azienda e nel caso anche sostituire le serrature d’accesso allo stabilimento. E per fare tutto questo possono avvalersi dell’assistenza della stazione dei carabinieri di Campi, già informati della decisione del tribunale.

L’ordine di sgombero, per tutelare tutti i creditori – compresi gli ex operai, molti dei quali non hanno percepito compensi da gennaio 2024 a marzo 2025, quando sono stati tutti licenziati – arriva a pochi giorni dal quarto anniversario della chiusura della Gkn, il 9 luglio 2021. Quel giorno, senza alcun preavviso, la multinazionale inglese Gkn Driveline (che fa capo al fondo Melrose) chiuse lo stabilimento campigiano aprendo la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 dipendenti. Lo stesso giorno scattò il "presidio permanente" degli operai per difendere il sito industriale e i loro posti di lavoro. E per i quattro anni di lotta, il Collettivo di Fabbrica sta organizzando due giorni (11 e 12 luglio) di proteste aperte alla cittadinanza con musica, tendata e assemblea.