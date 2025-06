Fiom in festa, ci sono Landini e Tomasi. Dibattiti sul lavoro e musica alla Flog

Ci saranno anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, candidato ancora non ufficiale del centrodestra alle prossime elezioni regionali, alla quarta edizione della Festa della Fiom Firenze-Prato-Pistoia. La manifestazione si svolgerà da mercoledì 25 a sabato 28 giugno a Firenze, alla Flog di via Mercati che ha da poco riaperto i battenti. "La nuova location rappresenta un luogo importante e simbolico: ci fa molto piacere partecipare stare nel cartellone del ritorno delle iniziative alla Flog, nel Poggetto dove i lavoratori delle Officine Galielo e dell’Esaote si ritrovavano per il dopo lavoro, anche con le famiglie. Un posto significativo per i metalmeccanici fiorentini in cui ci sentiamo a casa, in un contesto nostro, per aprire alla partecipazione e al confronto" dice Stefano Angelini, segretario generale Fiom Cgil Firenze Prato Pistoia Lavoro e territorio il tema del dibattito del primo giorno, con i segretari Cgil di Firenze e Prato Pistoia, Bernardo Marasco e Daniele Gioffredi, l’assessore comunale di Firenze e segretario di SI toscana Dario Danti e il sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI Alessandro Tomasi. In apertura interverranno lo stesso Angelini, la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente Flog Gianluca Corsini. Nella seconda giornata al centro il problema della crisi e le prospettive di crescita dell’industria toscana, insieme al segretario generale di Fiom Cgil Toscana, Daniele Calosi e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Venerdì 27 al centro ‘Resistenza, Antifascismi. Educazione tra passato presente, dove interverrà il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, insieme a professori dell’Università di Firenze, un rappresentante della Comunità palestinese e il rappresentante del Fronte Polisario. Giovedì alle 18 invece sarà la volta de ’L’industria toscana tra crisi e prospettive di crescita’ con Daniele Calosi ed Eugenio Giani a confronto, moderati dalla capocronista de La Nazione, Erika Pontini. Tutti i dibattiti sono in programma alle 18; aperta anche la cucina e, dopo cena, concerti e spettacoli teatrali.