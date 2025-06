Pitti bimbo, via alla 101ª edizione. Focus sulla moda sostenibile: "È molto più di una fiera"

Da oggi la Fortezza da Basso si anima di creatività, moda, arte, gioco e business. Fino a domani va in scena la 101ª edizione di Pitti Bimbo, una passeggiata tra i brand della moda kids & junior, con le nuove collezioni per la primavera-Estate 2026.

Il tema, come per Pitti Uomo, è Pitti Bikes, ma assume una connotazione particolare e diventa Super Bike. Un invito all’indipendenza, libertà, equilibrio. L’andare in bicicletta è un momento importante per tutti i bambini, per cominciare ad allontanarsi dallo stretto nucleo familiare, l’inizio di nuove amicizie, di conoscenza e di esplorazione. Due ruote che coinvolgono il design e la moda, che mescolano street style, active wear e tocchi personali. Un percorso, un viaggio, un’avventura, un sogno come la bicicletta in E.T. l’extra-terrestre che si distacca da terra e si avvia verso la luna.

L’accurata selezione dei marchi, condotta da Pitti Immagine, porta negli stand quello che di più nuovo e interessante possa esserci nel panorama kidswear internazionale: brand e collezioni con una storia da raccontare, aziende con una visione precisa per un futuro sostenibile, designer super creativi e capaci di captare e anticipare stili e desideri.

A Pitti Bimbo ci sarà anche Barbie. Una ricerca realizzata dai neuroscienziati dell’Università di Cardiff e commissionata dalla stessa Barbie, ha dimostrato che giocare con le bambole attiva nei bambini parti del cervello coinvolte in situazioni empatiche o di elaborazione sociale. In occasione della fiera si renderanno noti i risultati sorprendenti che riguardano il gioco con le bambole e i suoi effetti sui bambini. Oggi alle 14 nell’area Lounge & Events, Barbie organizza un talk con la pedagogista Annalisa Falcone e la logopedista Deborah Auteri.

"Pitti Bimbo è molto più di una fiera - afferma Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine -. E’ un osservatorio sull’industria del kidswear e del lifestyle bimbo, sul mondo dell’educazione e sulle nuove frontiere della comunicazione. È un luogo di networking, dove si apprezza lo straordinario mondo dei bambini in tutte le sue sfaccettature".

Sono attesi i migliori buyer provenienti da tutto il mondo: Asia e Middle East, ma anche da Usa ed Europa. Forte l’attenzione anche ai buyer italiani. Pitti Bimbo lavora a un programma di incoming, supportato dal Ministero dello sviluppo economico - Agenzia Ice, per fornire il maggior numero di contatti worldwide.