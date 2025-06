A piedi da Villa Montalvo al centro. La passerella sopraelevata è realtà

Raggiungere a piedi Villa Montalvo dal centro di Campi senza complicazioni? Adesso è possibile, grazie ai lavori di riqualificazione del parco della Rocca Strozzi. Un’area verde completamente rinnovata, con percorsi ciclopedonali, illuminazione e verde. E accessibile da via Roma grazie a una passerella vetrata sopraelevata. Un intervento avviato con la precedente amministrazione comunale (la consegna dei lavori era stata infatti nel settembre del 2021) e che dopo quattro anni, come sottolineato dall’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi, si è finalmente concluso per una spesa di 340mila euro. "E già usufruibile dalla cittadinanza", aggiunge.

Una serie di lavori che rendevano suggestiva l’area in questione già osservando i rendering – tanto che all’epoca venne definita come quella che sarebbe stata, pur facendo le debite proporzioni, una ‘piccola Versailles’ - e che oggi danno un volto nuovo al centro storico del Comune coniugando l’aspetto ambientale con quello sociale. Arricchendo Campi di uno spazio verde nuovo rispetto al passato. "I lavori di riqualificazione delle aree verdi della Rocca Strozzi – spiega l’assessore Landi – sono finalmente giunti al termine. Nonostante i consistenti ritardi causati dall’impresa inizialmente incaricata che hanno reso necessario l’intervento del Comune per la chiusura dell’appalto e la successiva riassegnazione delle lavorazioni finali, oggi il parco è fruibile e consente di andare a piedi a Villa Montalvo senza la necessità di prendere l’auto". Per poi aggiungere: "Invitiamo quindi tutte le realtà economiche, associative e imprenditoriali del territorio a contribuire a far vivere questo spazio attraverso iniziative, eventi, attività ricreative e proposte di intrattenimento. La Rocca Strozzi torna a essere un luogo di incontro e socialità a disposizione della comunità".