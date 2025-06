La startup della moda. L’ex difensore va in gol

Nel pieno della crisi della moda, c’è chi da Scandicci prova a ripartire con una startup innovativa. Il progetto vede uniti lo stilista Cosimo Pettenello, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, con altri due imprenditori come Roberto Vinciguerra e Giacomo Ligas. Ieri a Pitti la presentazione ufficiale del progetto; con l’assessore regionale Leonardo Marras e il consigliere regionale, Fausto Merlotti. Pitti come piattaforma per nuovi progetti che cercano di far uscire gli imprenditori del settore dalla palude della stagnazione.

Paradox, è il nome della nuova realtà che punta a creare e distribuire abbigliamento sostenibile a un prezzo equo. L’obiettivo è quello di entrare sul mercato, cambiando anche i termini di lavoro con i fornitori, coinvolti in un piano nel quale i terzisti indipendenti sono in grado di adottare soluzioni per fronteggiare il calo di volumi. I produttori sono tutti toscani.

Si tratta di laboratori specializzati in maglieria, accessori, calzature e abbigliamento, e ognuno di loro mette a disposizione un pezzo del suo lavoro per sviluppare il prototipo e il campionario. In cambio la startup riconosce sugli ordini un adeguato valore, lasciando anche un margine in più in modo da ripagare la fiducia nel progetto.

"L’obiettivo – raccontano i quattro soci – è essere incubatore per nuovi brand e diventare un punto di riferimento per i giovani che vogliono lanciare il loro marchio". Nella stagione del costo minuto ridotto ai minimi termini e nella stretta che le griffe impongono ai loro terzisti, gli artigiani della filiera della moda guardano con attenzione al fenomeno.