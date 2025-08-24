Pioppete, insorge la minoranza: "Un bene di tutti da difendere"

"Difendere un bosco per il bene di tutti". Appello forte e chiaro quello del capogruppo di "Insieme per Pietrasanta" Lorenzo Borzonasca (nella foto) sull’ipotesi di capannoni alle Pioppete dopo che i privati hanno presentato il piano attuativo che come tempi potrà essere adottato in giunta non oltre metà settembre. "Nonostante il riconoscimento del vincolo boschivo da parte della Regione abbia salvato almeno una fetta di quel patrimonio naturale (le previsioni edificatorie consentite dal regolamento urbanistico del 2014 erano maggiori, ndr), rimane un piano devastante: due capannoni per 18mila metri quadri, oltre 2mila metri quadri di parcheggi e strade – spiega – una colata di cemento che minaccia di cancellare la funzione idraulica naturale delle Pioppete. A questo si aggiunge l’ipotesi di un impianto per rifiuti speciali e inerti non pericolosi, trasformando l’area in un contesto di rumori, polveri e traffico, al posto di un polmone verde oggi fondamentale per biodiversità e mitigazione climatica. Dal 2019 ad oggi, con una variante ad hoc, è stata mantenuta una previsione come un paziente tenuto in vita solo con le macchine. Come forze politiche, comitati e cittadini abbiamo costruito una barricata fatta di atti, osservazioni e ricorsi. Non è solo un problema idraulico o paesaggistico, ma di scelte politiche. Siamo contrari a un progetto che sacrifica ambiente e qualità della vita".

d.m.