Amerigo Vespucci, il ritorno a casa: dopo il viaggio da sogno tutti gli onori in porto

La Spezia, 16 giugno 2025 – L'Amerigo Vespucci è rientrata a casa a La Spezia al termine del Tour Mondiale che in due anni di navigazione l'ha portata a percorrere quasi 50.000 miglia raggiungendo 5 continenti, 32 paesi e 53 porti. La nave scuola della Marina Militare ha raggiunto alle 10:30 circa di lunedì 16 giugno il molo Italia dove sosterà fino a lunedì 23 giugno quando disormeggerà nelle prime ore della mattina per entrare in bacino e iniziare la sosta lavori in attesa della "prossima avventura".

2025 - RIENTRO VESPUCCI

Ad accogliere in mare il veliero tantissime barche da diporto in prossimità dell'isola del Tino e un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti. In occasione della presenza di nave Vespucci a La Spezia il Museo Tecnico Navale di Spezia sarà aperto al pubblico gratuitamente per tutta la durata della sosta. La consueta cerimonia di benvenuto si è tenuta alla presenza del comandante interregionale marittimo Nord, l'ammiraglio Flavio Biaggi, in rappresentanza della Marina Militare, il prefetto di La Spezia Andrea Cantadori e il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini.

Una foto a bordo della Vespucci dopo il rientro nel porto spezzino (Frascatore)

Ad accompagnare la cerimonia c’era la fanfara di Marina Nord. L'iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci è nata da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del Tour Mondiale che ha portato all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato.