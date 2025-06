Il ritorno del Vespucci. Finalmente a casa. Il caloroso benvenuto alla più bella del mondo

Attraccherà al molo Italia questa mattina nave Amerigo Vespucci, di ritorno a casa dopo il tour mondiale che in due anni l’ha vista percorrere quasi 50 mila miglia attraverso cinque continenti, toccando 32 paesi e 53 porti. La nave scuola della Marina Militare sarà accolta col calore dalla città, con una una festa che si protrarrà per alcuni giorni, fino a lunedì prossimo quando il veliero lascerà molo Italia per entrare in bacino e iniziare la sosta lavori in attesa della “prossima avventura”.

Stamani ad accogliere in mare il Vespucci in arrivo dopo la tappa genovese, intorno alle 10.30, ci saranno numerose barche da diporto in prossimità dell’isola del Tino e un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti. La consueta cerimonia di benvenuto, accompagnata dalla Fanfara di Marina Nord, si terrà alle 18.30 alla presenza del comandante interregionale marittimo nord ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, del prefetto Andrea Cantadori e del sindaco Pierluigi Peracchini. Per tutta la settimana il Museo Tecnico Navale di Spezia sarà aperto al pubblico gratuitamente. Il ritorno a casa della nave più bella del mondo segna la conclusione del suo tour mediterraneo, nato da un’idea del Ministro della Difesa per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del tour mondiale che ha portato all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Eventi sono in calendario per tutta la settimana. Domani alle 18.30 nel salone della Provincia il capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante di Nave Amerigo Vespucci, racconterà l’esperienza del passaggio di Capo Horn avvenuto nell’aprile del 2024. Alle 21.30 di giovedì e venerdì si terrà la rappresentazione dell’opera lirica “Simon Boccanegra” promossa dal Comune e prodotta e organizzata da Italian Blue Growth al Molo Italia. Sabato dalle 18 alle 19 sul cassero di Nave Amerigo Vespucci si terrà l’evento “Sea Talk”. Alle 22 dello stesso giorno drone show nella zona antistante la Passeggiata Morin promosso dal Comune e organizzato da Italian Blue Growth. Domenica sul cassero del Vespucci la messa officiata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti con diffusione sulle tv locali a cura di TeleLiguria. Coloro che hanno effettuato la prenotazione sul sito www.tourvespucci.it potranno salire a bordo della nave scuola esibendo il QR code.