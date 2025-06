Bentornato Vespucci. Festa in mezzo al mare per il ritorno del veliero

Sale la febbre per il ritorno della nave scuola Amerigo Vespucci alla Spezia, ’sede naturale’ dove lo scafo più bello tornerà dopo il giro del mondo che l’ha tenuto lontano dalla città per due anni. Un programma nutrito, le visite a bordo, e un degno benvenuto per questo simbolo della marineria e dell’Italia che rientrerà dopo aver percorso quasi 50.000 miglia raggiungendo cinque continenti, 32 paesi e 53 porti. L’ora x è alle 10.30 di lunedì 16 giugno, quando il veliero attraccherà al molo Italia, dove resterà ormeggiato fino alle prime ore del 23, quando salperà verso una sosta lavori. Sarà una flotta festante formata da barche da diporto che si stanno dando appuntamento in questi giorni a dare il bentornato al Vespucci lunedì mattina, insieme ad un gruppo di ultraleggeri con fumi tricolori sul golfo. A promuovere questo abbraccio ideale, il comitato spezzino Bentornato Vespucci, nato nel gennaio 2025 su iniziativa di tante realtà nautiche e del territorio e input della Pro Loco del Golfo. La nave sarà accolta fuori diga e accompagnata fino al molo con una festa di colori e suoni. La cerimonia di benvenuto si terrà alle 11.30 di lunedì, con il comandante interregionale marittimo Nord ammiraglio Flavio Biaggi, il prefetto della Spezia Andrea Cantadori e il sindaco Pierluigi Peracchini. Il 16 giugno sbarcheranno alla Spezia i vincitori del premio Nereidi e del premio Maiorca, che imbarcheranno a Genova il 14 giugno. Martedì 17 alle 18.30, nel salone della Provincia il comandante del Vespucci Giuseppe Lai racconterà l’emozionante esperienza del passaggio di Capo Horn avvenuto ad aprile del 2024, mentre alle alle 21.30 del 19 e 20 giugno si terrà la rappresentazione dell’opera lirica ’Simon Boccanegra’ promossa dal Comune della Spezia, prodotta e organizzata da Italian Blue Growth al molo Italia, sotto la nave scuola.

Il 21 giugno dalle 18, sul cassero del Vespucci si terrà l’evento ’Sea Talk’, alle 22 dello stesso giorno, drone show nella zona antistante la passeggiata Morin promosso dal Comune della Spezia e organizzato da Italian Blue Growth. Domenica 22, ancora sul cassero, il vescovo della Spezia, Sarzana e Brugnato mons. Luigi Ernesto Palletti officerà la messa, trasmessa da Tele Liguria Sud. Coloro che hanno effettuato la prenotazione sul sito www.tourvespucci.it potranno salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare esibendo il Qr code rilasciato in fase prenotazione. In occasione della presenza di Nave Vespucci a La Spezia il Museo Tecnico Navale di Spezia sarà aperto al pubblico gratuitamente per tutta la durata della sosta.