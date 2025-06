Nave Vespucci torna alla Spezia, interventi di manutenzione per 9 milioni di euro

La Spezia, 10 giugno 2025 – L’atteso ritorno a casa è previsto per la mattinata del 16 giugno, con l’ormeggio già fissato al secondo braccio del molo Italia. Dopo quasi due anni di navigazione per i mari del mondo, Nave Vespucci torna alla Spezia. Un evento che sarà celebrato con tanto di cerimonia e visite guidate a bordo, prima che la nave più bella del mondo – che conclude oggi a Genova il tour mondiale, in occasione della Festa della Marina – varchi nuovamente l’ingresso dell’Arsenale militare per sottoporsi a una corposa opera di manutenzione. La Signora dei mari, varata nel 1931 a Castellammare di Stabia, ha necessità di grandi attenzioni. Nel novembre del 2023, nel pieno della campagna mondiale, il veliero a tre alberi fu sottoposto a lavori che richiesero cinque mesi di sosta tecnica in Argentina. Ora, terminati gli impegni, la nave scuola è attesa da lavori decisamente più impattanti, che richiederanno quasi un anno di sosta e, sulla carta, un impegno economico di circa 9 milioni di euro.

Nave Vespucci

Tanto è stato messo nero su bianco da Marinarsen La Spezia, negli atti che individuano in Fincantieri il soggetto attuatore dei lavori previsti nel corso della “sosta di ammodernamento progressivo programmatico” all’interno dei bacini della base navale spezzina. Sarà dunque il colosso della cantieristica a prendersi cura – come già avvenuto nelle precedenti occasioni – della nave simbolo della Marina militare italiana. “L’unico soggetto – si legge nel documento della Marina – in grado di garantire il buon fine dell’impresa per qualità ed efficacia, nell’ambito delle tempistiche e delle risorse assegnate”. Più nel dettaglio, il quadro economico è stabilito in 4,93 milioni di euro, e comprende la realizzazione – prevista in 312 giorni solari dalla firma del contratto – di tre lotti definiti prioritari per la manutenzione del veliero.

Altri tre lotti, definiti invece opzionali, sono stati stimati in circa 3,6 milioni di euro, per un totale complessivo che, aggiunti incentivi e costi di sicurezza, fissa il potenziale costo dell’intervento a circa 9 milioni di euro. Nello specifico, le principali attività oggetto dell’appalto interesseranno la manutenzione ordinaria dell’albero di maestra e mezzana, mentre sarà eseguita manutenzione straordinaria degli alberi di trinchetto e bompresso, la manutenzione di tutta l’attrezzatura mobile marinaresca, la manutenzione programmata dell’impianto di propulsione e generazione di energia elettrica.

Previsto anche il rinnovamento di alcuni dei principali impianti del sistema di piattaforma, come ad esempio l’impianto di dissalazione, quello di condizionamento, l’impianto trattamento acque reflue, casse e depositi vari, e gli impianti di sicurezza. I primi tre lotti, definiti prioritari, dovranno essere necessariamente terminati entro il maggio del prossimo anno, data in cui Nave Vespucci lascerà nuovamente La Spezia per avviare una nuova campagna addestrativa la cui destinazione non è stata ancora resa nota, anche se non è escluso un nuovo attraversamento dell’Oceano Atlantico. Di certo, a causa della lunga sosta per lavori, la Marina ha deciso che per quest’anno gli allievi dell’Accademia navale di Livorno svolgeranno la campagna addestrativa a bordo di Nave Trieste.