Uscimmo a riveder le stelle. Il Planetario apre le porte

Giugno e luglio saranno due mesi per vivere, anche d’estate, le tante attività del Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze e scoprire le collezioni del suo museo. Dal 25 giugno al 30 luglio, ogni mercoledì alle 10.30 e alle 11.15 e sabato alle 10 e alle 10.45, con l’acquisto del biglietto (intero 10 Euro, ridotto 8 euro), sarà possibile partecipare ad una attività in Planetario (durata circa 40 minuti) con un operatore e successivamente visitare il Museo della Fondazione con le collezioni di Fisica, quelle di Scienze Naturali e le applicazioni di Merceologia.

Una volta entrati in Planetario, ci si immerge nel buio profondo della notte, per riconoscere le stelle, con i loro colori, tramite gli allineamenti delle costellazioni, seguire il percorso dei pianeti ed esplorare il cielo visto da varie regioni della Terra, una situazione simile a quella dei nostri antenati. Oggi, infatti, abbagliati dal Sole di giorno e dalle luci cittadine di notte, quasi nessuno ha l’abitudine di alzare gli occhi al cielo per ’leggere le stelle’. L’esperienza in Planetario, grazie ad ausili di alta tecnologia e brevi filmati, consente di individuare in maniera nitida anche una moltitudine di altri oggetti, che popolano il nostro Universo e non sono visibili ad occhio nudo.

Dopo questa attività, sarà possibile svolgere autonomamente la visita alle Collezioni: la Sezione di Fisica comprende oltre 2mila macchine e apparecchi, perfettamente restaurati e funzionanti, conservati negli arredi originali. Questa raccolta, che è la più grande in Italia e una tra le più complete in Europa, consente di ricostruire, grazie agli ausili che corredano il percorso, la storia dello studio e della didattica della Fisica nella seconda metà dell’Ottocento.

"Le attività del Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze – spiega la professoressa Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze - si arricchiscono di nuove occasioni, indirizzate a un pubblico sempre più ampio di fiorentini e di turisti, a cui si offre anche l’opportunità della visita alle Collezioni, compresa nel costo del biglietto. L’obiettivo è quello di far conoscere il patrimonio e le iniziative della Fondazione, per sensibilizzare verso la cultura tecnico-scientifica, che a Firenze ha una lunghissima tradizione di eccellenza".