Virgo Un universo di eventi

Dalla divulgazione degli esperimenti, alle installazioni immersive per ripercorrere la storia dell’Universo, alle opere d’arte scientifiche, fino all’Open Day di Virgo. Da stasera parte il ricco programma di eventi e incontri pubblici che l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina (EGO) ha organizzato in giro per la Toscana. Pisa, Firenze, Livorno e ovviamente Cascina saranno le protagoniste di iniziative dedicate a grandi e piccini per divulgare in modo divertente, intelligente e curioso gli esperimenti scientifici e la ricerca. "Con questo programma di incontri per il pubblico - le parole di Massimo Carpinelli, direttore di Ego - cominceremo anche le celebrazioni per il decennale della scoperta delle onde gravitazionali che con varie iniziative e attività rivolte a tutti ci accompagneranno fino alla fine dell’anno". Il primo appuntamento è stasera alle 21 alla Bike Arena sotto le Logge dei Banchi con "Una corsa contro il tempo. Dal Giro d’Italia allo spazio": un dialogo tra scienza e sport con la campionessa di ciclismo Fabiana Luperini, Fiodor Sorrentino e Alberto Biagino.

Si parlerà di ‘tempo’ in tutte le sue sfaccettature dalla fisica allo sport. Mercoledì alle 19, al rifugio digitale di Firenze, ci sarà l’inaugurazione dell’installazione artistica del duo Quiet Ensemble, che presenterà dal 21 maggio al 15 giugno "Fragili: sedici atlanti della rottura". Tornando nella nostra provincia, il 22 maggio alle 21 alla Città del Teatro di Cascina si terrà "La più Folle delle Imprese", una conferenza-spettacolo, il primo evento pubblico per celebrare dieci anni dalla prima rivelazione delle onde gravitazionali e 300 segnali registrati. Un’avventura straordinaria narrata da alcuni dei suoi protagonisti. Venerdì 23 maggio Virgo gioca in casa perché sarà l’Open Day di EGO-Virgo, una tradizione fatta di laboratori, visite guidate, osservazioni del cielo e attività per ogni età. Anche quest’anno l’evento sarà gratuito e aperto a tutti e le prenotazioni sono aperte. A inizio giugno non poteva mancare una tappa gravitazionale al Festival di Astronomia di Livorno in Fortezza Nuova. Tre giorni ricchi di eventi e attività dedicate al mondo dell’astronomia, quest’anno con il tema "Il Suono dell’Universo". Un’installazione che farà vivere ai visitatori un viaggio virtuale fino all’origine del nostro Universo. A conclusione della rassegna, il 6 luglio alle 21.30 nel suggestivo scenario dell’Osservatorio, l’astrofisico e divulgatore scientifico Amedeo Balbi e il direttore di Ego Massimo Carpinelli ci racconteranno "La più folle delle imprese": il tentativo di rivelare le onde gravitazionali da Adalberto Giazotto, il padre dell’esperimento Virgo.