Trasporto pubblico, arriva il bonus. Rimborso del 60% sugli abbonamenti

Torna per gli studenti delle scuole superiori della Città metropolitana di Firenze il ‘Bonusback Tpl’, che sarà attivo per tutto il mese di ottobre e novembre: in questo modo c’è dunque l’estensione dell’iniziativa per l’area metropolitana, una notizia attesa perchè richieste nelle ultime settimane. È previsto un 60% di rimborso sugli abbonamenti trimestrali e annuali del Trasporto pubblico locale, acquistati in data successiva al 1 agosto: dalla misura sono esclusi i residenti nel Comune di Firenze, perché in questo caso c’è il bonus specifico dal titolo ‘Ti porta Firenze’ e in generale sono esclusi gli abbonamenti mensili.

Il bonus può essere richiesto, fino a esaurimento risorse, a partire dal 1 ottobre e per farlo si dovrà andare sulla home page del sito della Città metropolitana di Firenze, cliccando sul link apposito. L’accesso, è stato spiegato, sarà consentito tramite Spid o Cie. Una volta andata a buon fine la richiesta, l’utente riceverà una comunicazione di conferma sulla mail indicata in fase di compilazione, con l’indicazione del numero della pratica e la data di compilazione. In caso di esito positivo della verifica, sarà effettuato un bonifico con il dovuto rimborso sull’Iban indicato in fase di compilazione. Il rimborso sarà erogato a partire dal dicembre 2025 ed entro il febbraio 2026. Tale bonus è cumulabile con eventuali altre agevolazioni promosse dal Comune di residenza e anche col bonus trasporti statale.

"Abbiamo deciso di rinnovare il bonus back per gli studenti della Città metropolitana, in collaborazione con tutti i sindaci – ha dichiarato la sindaca metroplitana Sara Funaro – Il mio intento è di rendere strutturale la misura. Se vogliamo incentivare l’uso del trasporto pubblico locale dobbiamo lavorare per renderlo più attrattivo e sostenibile".

Insomma, un’importante iniziativa che potrà ridare un po’ di ossigeno a tutte quelle famiglie che, al rientro delle vacanze, hanno dovuto fare i conti con l’aumento spropositato del costo della vita, e in particolare (oltre ai generi alimentari) di rette scolastiche e libri.

