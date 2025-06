Firenze, lavori in via Bolognese. Traffico in tilt alle Cure. Automobilisti disperati: “Un delirio”

Firenze, 11 giugno 2025 – Traffico in tilt questa mattina, 11 giugno, a Firenze nella zona delle Cure. Con la chiusura della Bolognese tra via di Careggi e via Salviati, a causa del cantiere di Publiacqua, le auto in arrivo dal Mugello, vengono dirottate verso le Cure passando da via Salviati. Nelle prime ore di oggi, dalle 8 in poi, si era creato un tappo tra via Salviati e piazza delle Cure con un tempo di guida di circa 40 minuti per percorrere una manciata di chilometri, circa tre.

Numerosi gli automobilisti che hanno scritto sulla pagina Facebook ‘Traffico Firenze’ per indicare file lunghissime e disagi. "Un delirio”, dicono i più. Altri: “Bisogna partire alle 6 per andare al lavoro”.

I rallentamenti sono dovuti appunto alla nuova fase dei lavori di Publiaqua su via Bolognese, uno degli assi viari principali per la città e per i mugellani. Fino al 7 luglio il cantiere sarà tra vicolo del Cionfo e via Salviati. Circa un mese di totale chiusura, salvo una riapertura straordinaria, dal 20 al 22 giugno in occasione del MotoGP all’autodromo del Mugello.

Per raggiungere Firenze dal Mugello, la strada SR 302 sarà di fatto l’unico accesso, a meno che non si preferisca allungare ancor più il percorso e passare dalla SS 67 verso Pontassieve, oppure entrare in A1 a Barberino o a Firenzuola-Mugello. Si giungerà così attraverso via Faentina in piazza delle Cure a Firenze. Oppure si potrà percorrere la Bolognese e poi all’altezza di via Salviati imboccare la lunga discesa e dirigersi verso la Faentina.

Che ancora è gravata da diversi semafori, compreso quello a La Brocchi, nel comune di Borgo San Lorenzo, che regola il traffico a senso unico alternato in attesa che sia ricostruito e riaperto il ponte, un cantiere ormai infinito. Così come ci sono semafori e sensi alternati a Faltona e a Polcanto.