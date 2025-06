Firenze e cantieri stradali: da Bolognese a viale dei Platani, tutti i lavori dal 9 giugno

Firenze, 7 giugno 2025 – Dai lavori di ripristino stradale in via De Nicola alla manutenzione della pista ciclabile in via Modigliani. Ancora, la sostituzione della rete idrica in via Bolognese e viale dei Platani. E nuovi allacci in via Pisana, via Nuova dei Caccini e via Accademia del Cimento. Ecco solo alcuni dei principali interventi che inizieranno la prossima settimana.

Per cominciare, partiranno lunedì 9 i lavori di ripristino della pavimentazione in via Enrico De Nicola nel tratto tra Ponte Falcone e Ponte Borsellino. L’intervento sarà effettuato in orario notturno (22-6) e comporterà la chiusura della corsia di sinistra in ingresso città. Termine previsto il 14 giugno. Percorso alternativo per raggiungere Ponte Borsellino: via De Nicola-largo Folon-via De Nicola-Ponte Paolo Borsellino.

Proseguono poi i lavori di manutenzione della pista ciclabile in via Modigliani. Fino al 20 luglio è previsto un restringimento tra via Altamura e via Torcicoda con senso unico verso via Pio Fedi. Senso unico anche tra via Altamura e via Pio Fedi verso quest’ultima strada. Previsti restringimenti anche in via Altamura (tra via Modigliani e il numero civico 5) e via Maccari (da via Modigliani e il numero civico 94). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Pio Fedi: via Massa-via dei Bassi-via dell'Argin Grosso-via Torcicoda-via Modigliani. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Canova: via Sernesi-via Torcicoda-via Modigliani.

La prossima settimana sono poi in programma due interventi di sostituzione della rete idrica a cura di Publiacqua, con fondi Pnrr. Il primo in ordine di tempo è quello che interessa viale Platani e viale dei Pini. A partire da lunedì 9 giugno viale dei Platani sarà chiuso tra lungarno dei Pioppi e via Viani mentre tra viale dei Pini e via Viani (area di sosta) scatteranno divieti di sosta e restringimenti. Circolazione interrotta nelle diramazioni interne di viale dei Pini. I provvedimenti saranno in vigore fino al 12 luglio.

Percorso alternativo per i veicoli provenienti da lungarno dei Pioppi e diretti in via Viani: via delle Magnolie-via Torcicoda-viale dei Platani. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via dell'Isolotto: via Telemaco Signorini-via Torcicoda-viale dei Platani.

Martedì 10 giugno, dalle 21, scatta invece la nuova fase dei lavori sempre di Publiacqua in via Bolognese con divieto di transito tra via di Careggi e via Salviati, che rimane comunque percorribile. I veicoli provenienti dal lato di via Bolognese Nuova arrivati all’incrocio con via Salviati dovranno svoltare a sinistra (verso via Salviati). In vicolo del Cionfo, altezza incrocio con via Bolognese, scatterà un restringimento di carreggiata con obbligo di svolta a sinistra (ingresso città). Restringimento anche in via Salviati all’altezza dell’incrocio con via Bolognese con obbligo per i veicoli provenienti da via Faentina di svolta a destra (uscita città). Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 24 del 19 giugno. Gli interventi saranno poi sospesi fino al 22 giugno per esigenze di sicurezza legate al Gran Premio di motociclismo al Mugello. Il cantiere riprenderà alle 6 del 23 giugno e andrà avanti fino alle 24 del 7 luglio con le stesse modalità. Percorso alternativo per i mezzi di soccorso provenienti dall’area del Mugello e diretti agli ospedali di Careggi e Meyer: via Bolognese-via dei Massoni-via di Careggi o via Faentina-piazza delle Cure. Percorso alternativo per raggiungere via Bolognese lato La Lastra: piazza delle Cure-via Faentina-via Salviati. Percorso alternativo per raggiungere centro città: via Salviati-via Faentina-piazza delle Cure. Gli ospedali di Careggi e Meyer saranno raggiungibili da via di Careggi solo dai veicoli provenienti da centro città.

Ecco gli altri principali interventi previsti:

Lungarno Vespucci: per un intervento con piattaforma aerea lunedì 9 giugno in orario 9-18 sarà interrotta la circolazione tra piazza d’Ognissanti e via Melegnano. Per i veicoli provenienti lato di piazza Ognissanti e diretti nel tratto di Lungarno Vespucci interdetto alla circolazione veicolare, itinerario alternativo da piazza Ognissanti (corsia verso via Montebello)-via Montebello-via Curtatone-lungarno Vespucci.

Via Celidora: per lavori edili da lunedì 9 giugno circolazione interrotta tra via del Malmantile Racquistato e via Stenterello. Termine previsto 7 agosto.

Via delle Terme: per il montaggio di un ponteggio lunedì 9 e martedì 10 giugno sarà chiusa via delle Terme.

Via Veneziano: per l’installazione di un impianto fotovoltaico lunedì 9 e martedì 10 giugno in orario 9-20 prevista la chiusura del tratto tra via dell’Olivuzzo e via Pisana.

Borgo Pinti: ancora lavori edili con interruzione della circolazione nel tratto da via della Colonna a via dei Pilastri. Il provvedimento sarà istituito lunedì 9 giugno in orario 9-17.

Percorso alternativo per i veicoli diretti in borgo Pinti e via dei Pilastri: via della Colonna-via della Pergola-via degli Alfani

Via della Lastra: dal lunedì 9 a giovedì 12 giugno sarà interrotta la circolazione da via Bolognese a via di Monterinaldi per il ripristino di un muro con cestello aereo. Percorso alternativo: via della Lastra-via Bolognese-via dello Spedaluzzo della Ruota e viceversa.

Via La Marmora: per intervento con piattaforma aerea dalle 22 di lunedì 9 alle 5.30 di martedì 10 giugno sarà in vigore un divieto di transito tra via Modena e via Venezia. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da piazza San Marco e diretti in via Modena e via La Marmora: via Micheli-via Capponi-via Venezia-via Cherubini-via Modena. Previsti anche sensi unici in via Cherubini (da via Venezia verso via Modena) e via Modena (da via Cherubini verso via La Marmora).

Via Pisana: inizieranno martedì 10 giugno i lavori alla rete idrica. Fino al 20 giugno nel tratto tra via di Legnaia e via Sant’Angelo sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Sant’Angelo. In via di Legnaia previsto un senso unico da via Botticini verso via di Legnaia.

Via Laura: anche in questo caso si tratta di un intervento alla rete idrica relativo a un allaccio. Da martedì 10 giugno scatterà una interruzione della circolazione tra via della Pergola e via Gino Capponi. Prevista anche la revoca della corsia preferenziale in via della Colonna tra via della Pergola e via Gino Capponi direttrice verso piazza Santissima Annunziata. L’intervento si concluderà il 1° luglio.

Via delle Caldaie: per lavori edili martedì 10 giugno in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito tra via Santa Maria e via del Campuccio; cambio di senso in via Santa Maria che nel tratto via delle Caldaie-via Romana diventerà in direzione di via Romana. Percorso alternativa per i veicoli provenienti da lato di Borgo San Frediano: via dei Serragli-via del Campuccio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Santa Maria: via Santa Maria-via Romana-piazza San Felice-via Maggio-lungarno Guicciardini- piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-via del Campuccio.

Via dei Pilastri: la strada sarà chiusa martedì 10 giugno da mezzanotte e mezzo e le 6 per un trasloco con scala aerea. Prevista la chiusura tra via dei Pepi e via Farini.

Via di San Leonardo: ancora un intervento edilizio con piattaforma aerea con chiusura del tratto via di Belvedere-via Schiapparelli. Il provvedimento sarà in vigore martedì 10 giugno (orario 17-23).

Via Nuova dei Caccini: si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica con istituzione dalle 17 di mercoledì 11 giugno di un divieto di transito da via della Pergola e Borgo Pinti. Termine previsto 17 giugno.

Borgo Pinti: mercoledì 11 giugno è in programma un trasloco. Dalle 9 alle 17 sarà in vigore un divieto di transito tra via Nuova dei Caccini e via di Mezzo. Viabilità alternativa per raggiungere Borgo Pinti e via di Mezzo: via dei Pilastri-via dei Pepi-via dell'Agnolo-via Verdi-via Fiesolana-via di Mezzo-Borgo Pinti. Per la viabilità alternativa saranno istituiti sensi unici in via di Mezzo da via Fiesolana verso Borgo Pinti, Borgo Pinti tra via di Mezzo e via dell’Oriuolo in direzione di via Sant’Egidio ed tra via Nuova dei Caccini verso via degli Alfani.

Via Accademia del Cimento: per il rifacimento di un allaccio alla rete idrica giovedì 12 giugno sarà istituito un divieto di transito da via Campani (lato numero civico 2/1) e via Campani (pressi numero civico 28/A). l'itinerario alternativo per i mezzi inferiore ai 35 quintali da via Campani; superiori ai 35 quintali alla rotatoria tra via Accademia del Cimento/via Carlo del Prete percorso alternativo via Barsanti-controviale Guidoni-via Almerigo da Schio-via Accademia del Cimento.

Via Bezzeca: per il montaggio di una gru edile mercoledì 11 e giovedì 12 giugno in orario 9-19 sarà interrotta la circolazione tra via Trento e via Dogliotti.

Via dello Specchio: da venerdì 13 giugno inizieranno i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria con l’istituzione di un restringimento e senso unico tra via San Piero a Quaracchi e via Padre Ernesto Balducci verso quest’ultima; restringimento anche nel tratto tra il numero civico 19 e via San Piero a Quaracchi. Termine previsto 19 giugno.

Via Tavanti: per un intervento con piattaforma aerea sabato 14 e domenica 15 giugno in orario 9-18 sarà chiuso il tratto da piazza Leopoldo a via Romagnosi sulla direttrice verso via Celso. Divieto di transito in piazza Leopoldo (nella semicarreggiata centrale con direzione verso via Tavanti da via Gianni a via Tavanti). Viabilità alternativa per via Celso: piazza Leopoldo-via Montelatici-via Romagnosi-via Tavanti-via Celso.