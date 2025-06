A Firenze al via i lavori alla rete idrica di via Pisana

Firenze, 9 giugno 2025 – A Firenze scattano domani, 10 giugno, i lavori alla rete idrica in via Pisana. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio fino al 20 giugno, nel tratto tra via di Legnaia e via Sant’Angelo sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Sant’Angelo. In via di Legnaia previsto un senso unico da via Botticini verso via di Legnaia. Anche in via Laura ci sarà un intervento alla rete idrica che scatterà sempre il 10 giugno. Ci sarà una interruzione della circolazione tra via della Pergola e via Gino Capponi. Prevista anche la revoca della corsia preferenziale in via della Colonna tra via della Pergola e via Gino Capponi direttrice verso piazza Santissima Annunziata. L’intervento si concluderà il 1 luglio.

In via delle Caldaie, per lavori edili, il 10 giugno in orario 9-18 sarà in vigore un divieto di transito tra via Santa Maria e via del Campuccio; cambio di senso in via Santa Maria che nel tratto via delle Caldaie-via Romana diventerà in direzione di via Romana. Percorso alternativa per i veicoli provenienti da lato di Borgo San Frediano: via dei Serragli-via del Campuccio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Santa Maria: via Santa Maria-via Romana-piazza San Felice-via Maggio-lungarno Guicciardini- piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-via del Campuccio. Via dei Pilastri sarà chiusa il 10 giugno da mezzanotte e mezzo e le 6 per un trasloco con scala aerea. Prevista la chiusura tra via dei Pepi e via Farini.

Da ribadire che sempre domani 10 giugno, dalle 21, scatta la nuova fase dei lavori sempre di Publiacqua in via Bolognese con divieto di transito tra via di Careggi e via Salviati che rimane comunque percorribile. I veicoli provenienti dal lato di via Bolognese Nuova arrivati all’incrocio con via Salviati dovranno svoltare a sinistra (verso via Salviati). In vicolo del Cionfo altezza incrocio con via Bolognese scatterà un restringimento di carreggiata con obbligo di svolta a sinistra (ingresso città).

Restringimento anche in via Salviati all’altezza dell’incrocio con via Bolognese con obbligo per i veicoli provenienti da via Faentina di svolta a destra (uscita città). Questi provvedimenti saranno in vigore fino alle 24 del 19 giugno. Le lavorazioni saranno quindi sospese fino al 22 giugno per esigenze di sicurezza legate al Gran Premio di motociclismo al Mugello. Il cantiere riprenderà alle 6 del 23 giugno e andrà avanti fino alle 24 del 7 luglio con le stesse modalità. Percorso alternativo per i mezzi di soccorso provenienti dall’area del Mugello e diretti agli ospedali di Careggi e Meyer: via Bolognese-via dei Massoni-via di Careggi o via Faentina-piazza delle Cure. Percorso alternativo per raggiungere via Bolognese lato La Lastra: piazza delle Cure-via Faentina-via Salviati. Percorso alternativo per raggiungere centro città: via Salviati-via Faentina-piazza delle Cure. Gli ospedali di Careggi e Meyer saranno raggiungibili da via di Careggi solo dai veicoli provenienti da centro città.